5 уходовых процедур для молодой кожи

Лицо — первое, на что мы обращаем внимание при знакомстве с человеком. По мимике можно легко определить, что вы чувствуете, когда смеетесь, улыбаетесь или хмуритесь.

Наши эмоции со временем «отпечатываются» на лице естественными морщинками.

Лицо отражает состояние нашего здоровья — кожа, как правило, мгновенно реагирует на малейшие сбои в организме.

В молодом возрасте как никогда важно заботиться о том, как мы выглядим, ведь именно до 25 лет закладывается фундамент для будущего.

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К сожалению, многие сталкиваются с такими проблемами как акне, жирный блеск, шелушение и многие другие.

Самостоятельная борьба с несовершенствами крайне редко заканчивается успешно и, более того, усугубляется неправильным питанием, экспериментами с декоративной косметикой и агрессивной экологией, характерной для городской среды.

Почему мы говорим именно о возрасте до 25 лет?

Дело в том, что процесс биологического старения запускается в среднем с 25-ти: кожа начинает постепенно терять свою эластичность и упругость, поскольку замедляется процесс выработки коллагена и эластина. Сразу заметить первые признаки возрастных изменений довольно сложно — едва ли удастся обратить внимание на то, что клеточное восстановление замедлилось, а кожа стала нуждаться в дополнительном увлажнении.

Лучше доверить этот вопрос опытным специалистам — врачи-косметологи помогут сохранить молодость кожи с помощью профессиональных уходовых программ и методик, а также подскажут, какие средства лучше использовать в домашних условиях.

Косметолог Ирина Кулакова рассказала нам пяти косметологических процедурах, наиболее эффективных для молодых девушек, которые мечтают о здоровой, чистой, ухоженной коже и желают сохранить красоту на долгие годы.

1. Чистка лица

Чистка лица — первый шаг в уходе за кожей. Результат правильного профессионального очищения приятно удивит пациентов: несовершенства заметно сокращаются, кожа успокаивается, очищается от себума, загрязнений и косметики, приобретает здоровый, свежий вид, тон и рельеф выравниваются. Современная косметология предлагает все больше щадящих, мягких, атравматичных методов воздействия на кожу, благодаря которым нет необходимости прерывать привычный ритм жизни и ждать, пока пройдут покраснения и следы после проведенной процедуры.

Аппаратная, ультразвуковая и механическая чистки, уходы на премиальной косметике, чистки-уходы с пептидами и стволовыми клетками, комплексы с фруктовыми кислотами и витаминами — в таком многообразии легко растеряться, поэтому лучшим решением будет предварительная консультация специалиста.

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2. Мезотерапия

Некоторые молодые девушки не скрывают возмущения, когда косметолог рекомендует им пройти процедуру мезотерапии, или, как говорят в народе, сделать «уколы красоты». К сожалению, многие склонны верить в миф о том, что инвазивные методики — крайняя мера, прибегать к которой до 40—45 лет просто нет необходимости.

Во время процедуры врач делает инъекции, единовременно вводя в кожу целый комплекс полезных веществ: витаминов, пептидов, органических кислот, минералов, экстрактов лечебных растений в различной концентрации. После мезотерапии нормализуется работа сальных желез, сужаются расширенные поры, разглаживаются мимические морщинки, повышаются защитные функции кожи, выравнивается цвет лица и рельеф кожных покровов.

Процедура направлена на глубокое увлажнение кожи, которого не позволят добиться «чудодейственные» кремы и сыворотки.

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3. Инъекционная биоревитализация

В отличие от мезотерапии, при биоревитализации воздействие производится за счет инъекций с препаратами на основе гиалуроновой кислоты на средние и глубокие слои эпидермиса. Недостаток гиалуроновой кислоты восполняет биохимическая структура, идентичная нашей собственной гиалуроновой кислоте, содержащейся в организме от природы. Благодаря биоревитализации можно забыть о множестве косметических дефектов, таких как сухость и шелушение, тусклый цвет и неровный тон кожи, пигментация, расширенные поры, первые морщинки. Из основных достоинств инъекционного метода стоит отметить быстроту появления видимого результата, отсутствие побочных эффектов и аллергических реакций, длительный эффект, особенно после курса процедур. Восстановление длится совсем недолго — от нескольких часов до одного дня.

4. Безынъекционная биоревитализация

Косметология не стоит на месте и разрабатывает новейшие методики по уходу за кожей, поэтому тем, кто не готов к «уколам», следует обратить внимание на безынъекционную биоревитализацию на аппарате Hialurox. Она проводится путем воздействия «холодного» лазера, который разрушает наносферы предварительно нанесенного на кожу гиалуронового геля и повышает проницаемость клеток кожи. Так гиалуроновая кислота может глубоко проникать в кожу и способствовать ее интенсивному увлажнению изнутри.

5. Пилинги

Об эффективности отшелушивания кожи абразивными частицами человек знает с древних времен. Сегодня пилинг выполняется различными способами и бывает:

механическим (выполняется с использованием скрабов и специальных щеточек, направленных на поверхностное отшелушивание кожи); химическим (базируется на применении кислот, вызывающих контролируемый ожог эпидермиса и способствующих регенерации кожи); физическим (лазерные и ультразвуковые методики).

Определить необходимую степень и способ воздействия может только квалифицированный врач-косметолог: он будет ориентироваться на масштаб проблем с кожей.

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Вот одни из самых востребованных видов пилинга сегодня:

Enerpeel — химические пилинги, особенность которых в том, что действие кислот начинается только после проникновения в кожу, что делает процедуру менее травматичной; наиболее популярными являются салициловый и гликолевый пилинги;

Red Peel — двухфазный пилинг, безопасный и комфортный для кожи, в основе которого — пировиноградная кислота; наиболее эффективен для кожи жирного типа;

Yellow Peel — щадящий ретиноевый пилинг, стимулирующий синтез коллагена, подойдет при чувствительной коже и куперозе;

газожидкостный пилинг Face Lab — направлен на мягкое очищение и обновление кожи, подходит почти для любой кожи.

Кожа всегда нуждается в качественном профессиональном уходе. Тщательное очищение, активное тонизирование, увлажнение и питание — несложные действия, которые продлят молодость кожи. Самолечение зачастую приносит непоправимый вред здоровью и внешности, поэтому при наличии видимых дефектов не следует замыкаться в себе и стесняться собственного отражения в зеркале — обращайтесь к опытным, высококвалифицированным специалистам. Забота о красоте и здоровье с ранних лет — прочная основа молодости на будущее.

Ирина Ивановна Кулакова — косметолог с 13-летним опытом, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic.