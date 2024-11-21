Бьюти-новости ноября: ТОП-5 интересных новинок

Коллекция макияжа от BANILA CO

В Россию привезли декоративную косметику корейского бренда BANILA CO, который знаменит своим очищающим бальзамом-щербетом, неоднократно получавшим различные премии даже за пределами стран Азии.





Среди новинок – автоматические карандаши для бровей с интересным шестигранным грифелем, стойкие бархатные тинты и карандаши для губ, антиоксидантный кушон с экстрактом белого трюфеля и комплексом 8 белых цветов, а еще два вида туши для ресниц – объемная и удлиняющая.





Крем с витаминными капсулами White Truffle Oil Capsule Cream от d'Alba

Многообещающая новинка вышла у корейского бренда d'Alba – увлажняющий крем с экстрактом белого трюфеля, который работает по всем направлениям: осветляет тон кожи, улучшает ее эластичность, уменьшает видимость морщин, восстанавливает тонус и придает естественное сияние.





Кроме ключевого ингредиента, белого трюфеля, формула насыщена капсульными витаминами С, Е и К, которые растворяются при соприкосновении с кожей, веганскими керамидами, гиалуроновым комплексом, натуральными маслами и экстрактом центеллы азиатской.





Интенсивные шампунь-уход и сыворотка для кожи головы против перхоти DERCOS от Vichy

Кожа головы все время обновляется. В норме это происходит незаметно – клетки отмирают и отделяются с поверхности кожи без видимых проявлений. Однако при нарушении баланса микробиома или воздействии внешних факторов число отмерших клеток может увеличиваться – так и появляются досаждающие чешуйки, которые принято называть перхотью.

Лаборатория Vichy разработала комплексную систему ухода, позволяющую устранять видимую перхоть, поддерживать баланс микробиома кожи головы, и увлажнять волосы. Уход осуществляется в два этапа: первый – мытье интенсивным увлажняющим шампунем-уходом Dercos с селеном и гиалуроновой кислотой в составе.





Второй этап – нанесение на кожу головы несмываемой сыворотки Dercos против перхоти. Основу сыворотки составляет лосьон на водно-спиртовой основе, который борется с излишками себума, усиливает проникающую способность активных ингредиентов в эпидермис и обладает антимикробным эффектом. Дополнительный плюс, помимо устранения зуда и перхоти, – в том, что средства подходят для окрашенных волос и не вымывают цвет.

Ароматы-талисманы Shaman Secrets от Natura Siberica

Неожиданный запуск от Natura Siberica – коллекция ароматов-талисманов Shaman Secrets, выпущенная эксклюзивно для сети ЛЭТУАЛЬ. Вдохновением для создания коллекции послужили традиции и обряды тувинских шаманов, которые с незапамятных времен являются проводниками духов природы.



Всего вышло четыре аромата, каждый из которых вдохновлен одной из стихий – Flying Water посвящен стихии воды, Mystery Fire – огню, Voice of Wind – ветру, Historical Earth – земле.

Минималистичные флаконы украшены древними рунами, а композиции относятся к группе «экстра» – обещают, что их стойкость не менее 36 часов.





Линия с морскими пребиотиками Cica Marin от Thalgo

В ходе длительных исследований лаборатория французского бренда Thalgo обнаружила, что при извлечении зелени из макроводоросли Halymenia получается экстракт с высокой концентрацией сульфатированных олигосахаридов – морских пребиотиков, благотворно влияющих на микробиом кожи и восстанавливающих ее баланс.

Это открытие послужило разработке новой линии для восстановления, защиты и снижения реактивности чувствительной кожи. Всего в коллекцию средств с морскими пребиотиками Cica Marin вошли 4 успокаивающих продукта: восстанавливающая маска, сыворотка против покраснений, легкий флюид и крем. Радует, что крем предполагает возможность докупать сменные блоки, тем самым позволяя многократно использовать одну и ту же упаковку.



