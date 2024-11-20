Жизнь после геля: как быстро привести ногти в порядок после долговременного покрытия

Обратная сторона

От гелевого маникюра сложно отказаться. И не только из-за эстетики долговременного покрытия, а еще из-за того, что под ним скрываются тонкие, ослабленные ногти, смотреть на которые нет никакого желания. Почему они становятся хрупкими, даже если вы ходите к хорошему мастеру, работающему максимально осторожно?

В составе базовых покрытий большинства гель-лаков есть метакриловая кислота, которая сушит ноготь, делает его поверхность пористой, тем самым обеспечивая хорошее сцепление последующих слоев с поверхностью. Во время полимеризации лака в лампе вы можете чувствовать жжение – в этот момент ногти также страдают от высоких температур. Добавить к этому ежемесячное снятие покрытия фрезой и полировку бафом – и привет, тонкие, хрупкие ногти, на которые без слез не взглянешь в натуральном виде.





Тем не менее, иногда нам приходится смотреть правде в глаза и отказаться от геля: даже сами мастера говорят, что минимум раз в год желательно брать тайм-аут. Это не отменяет необходимости гигиенического аппаратного маникюра и усиленного ухода за руками в период "простоя".

Твоих рук дело

Гель-лак ни в коем случае нельзя отколупывать самостоятельно – это травмирует ногтевые пластины еще сильнее, чем фреза. Приняв решение отказаться от гель-лака (или сделать перерыв), лучше дойти до салона, снять покрытие у профессионала и сделать простой маникюр. Длину нужно убрать под корень, даже если ногти под гелем хорошо отросли.

После маникюра есть два варианта действий. Первый – более трудоемкий, для тех, кто готов многократно в течение дня вспоминать про ногти и наносить на них лечебные эликсиры – восстанавливающие сыворотки на поврежденные пластины, масло для кутикулы – на основание ногтей. Серумы для ногтей содержат масла – оливковое, миндальное и не только, витамины A, E, F, гиалуроновую кислоту, пантенол, которые, работая сообща, увлажняют ногтевую пластину, предотвращают ее крошение, возвращают ей природную эластичность.

Второй путь – менее энергозатратный. Он предполагает нанесение раз в 1-2 дня укрепляющего лака с витаминами и периодическое увлажнение кожи рук и кутикулы.

Всем СПАть

В салонах красоты предлагают различные спа-ритуалы для восстановления рук и ногтей. Это очень приятно для релаксации, но с точки зрения результата эффективнее регулярные домашние процедуры.





Одна из них – питательная ванночка для ногтей. В глубокую миску добавьте стакан теплой воды, 1 столовую ложку оливкового масла, 1 столовую ложку касторового масла, сок половинки лимона и несколько капель эфирного масла (подойдет розмариновое, мятное, розовое, лавандовое). Перемешайте, подержите в ванночке руки 20-30 минут, повторяйте процедуру 2 раза в неделю.

При таком уходе ногти отрастут быстрее, вернут былую гибкость и твердость. Нужно только запастись терпением и не бросать уход на полпути!

