Бьюти-новости июля 2025: интересное в этом месяце

Лимитированная коллекция Sergey Naumov

Бренд звездного визажиста Сергея Наумова выпустил новую лимитированную коллекцию, в которую вошли 6 оттенков жидких румян и блесков для губ.





Блески для губ Sergey Naumov содержат увлажняющий гиалуроновый комплекс и имеют нелипкую текстуру, не ощущающуюся на губах. В числе новых оттенков – лилово-древесный Dear Martin, повседневный в один слой и слегка гранжевый в два, лунно-розовый Concrete Rose, напоминающий о прохладном закате, и изысканный розово-гвоздичный Her Pink.





Кремовые румяна обогащены маслом авокадо для укрепления защитного барьера кожи и экстрактом алоэ для увлажнения. Среди трех новых оттенков – нежный Silent Spring для робкого румянца со свечением, которое идет изнутри, закатно-розовый City Girls с добавлением жемчужной пыли для мгновенного освежения цвета лица, мягкий розовый Crazy Rich с ледяным мерцанием для гламурных образов.

Патчи для проблемной кожи от La Roche-Posay

Даже при регулярном уходе за проблемной кожей воспаления могут появляться в самый неподходящий момент. Дерматологическая лаборатория La Roche-Posay создала SOS-средство для таких случаев – гидроколлоидные мультифункциональные патчи Effaclar DUO+M против прыщей и следов постакне.





Новинка защищает от попадания бактерий, заметно сокращает видимость и размер несовершенства, помогает уменьшить следы постакне. Тонкая структура патча делает его незаметным на лице, поэтому его можно использовать не только дома, но и при выходе в свет.

Новые оттенки тональной основы и кушона от d'Alba

Специально для России бренд d’Alba расширил линейку своих тональных средств и выпустил новый, более темный оттенок основы Skin Fit Serum Foundation и кушона с эффектом сияния Glow Fit Serum Cover Cushion.

Оттенок 25 был создан специально для обладателей более смуглой кожи и для тех, кто любит эффект загара, особенно в летний сезон. Теперь в линейке представлено три оттенка: 21, 23 и 25 – чтобы каждый мог найти тон, подходящий именно ему.





За счет содержания микрочастичек пудры тональная основа Skin Fit Serum Foundation обеспечивает ровное покрытие, а экстракты белого трюфеля, центеллы азиатской, ниацинамид и гиалуроновая кислота в составе увлажняют кожу и разглаживают морщины.

Тональный кушон с эффектом сияния Glow Fit Serum Cover Cushion на 61% состоит из увлажняющей сыворотки, которая ухаживает за кожей, и обеспечивает ровное покрытие средней плотности. Кроме того, средство защищает кожу от UVA– и UVB-излучения.

Новый бренд уходовой косметики для лица, тела и волос HELDI

Название бренда HELDI родилось из слияния двух имен: создательницы бренда Елены, которую друзья называют Хелен, и ее мужа Димы. В 45 странах, в которых успела побывать Елена, ее неизменно вдохновляли люди – их искренность и уникальный подход к естественной красоте, сочетающий традиции и гармонию природы. Как опытный маркетолог, она решила воплотить полученные в путешествиях знания и создала универсальный уход, транслирующий философию любви к себе.





Дизайн бренда вдохновлен разнообразием оттенков кожи. Косметика HELDI имеет веганский состав, создается на растительной основе, которая эффективно работает для любого типа кожи и волос, а для упаковки используются только переработанные материалы.





Бронзирующая пудра Your Cheeks Sunset от Annbeauty

Формула нового бронзера Annbeauty позволяет легко наслаивать продукт и контролировать интенсивность цвета – от естественного до более насыщенного. Глубокий золотисто-бронзовый оттенок ложится тонким слоем и подстраивается под любой оттенок кожи, маскируя поры, морщинки и покраснения. Особенно выразительно пудра смотрится на загорелой или смуглой коже, придавая ей эффект легкого загара.





Благодаря насыщенному оттенку бронзер подходит и для контуринга: с его помощью можно подчеркнуть линию скул, скорректировать форму носа, выделить область вокруг глаз и очертить овал лица.

Пилинг-стики с кислотами 21 STAY от Dr. Oracle

Необычный форм-фактор, который заинтересует бьюти-экспериментаторов и обладателей проблемной кожи, – стики, пропитанные средством с AHA– и BHA-кислотами. Комплекс кислот размягчает комедоны и уменьшает воспаления, масло чайного дерева и экстракт бамбука успокаивают кожу.





Каждый стик находится в индивидуальной упаковке со специальной эмульсией, благодаря чему средство удобно брать с собой в командировки или путешествия.

Многофункциональный стик для губ и щек от LUVU

Новинка бренда от инфлюенсера Кати Голден LUVU – универсальный продукт, который можно наносить на губы, щеки и даже на веки. Пластичная текстура легко растушевывается, создает эффект свежей, подсвеченной кожи и позволяет наслаивать цвет без усилий.





Линия включает три оттенка, каждый из которых вдохновлен настроением кино – от романтической сцены до яркого эпизода молодежной комедии. Героиня оттенка Always Busy – собранная, быстрая, с плотным графиком и легким натуральным румянцем. Цвет Almost Ready – про тех, кто всегда наготове, любит романтичные, немного небрежные образы. Яркий персиковый Never Shy – выбор героини, которая не боится быть в центре внимания.

Ревитализирующие крем, сыворотка и маска от EGIA Biocare System

Новинка от итальянского бренда – линия для замедления урбанистического старения Biodetox. Ревитализирующий детокс-крем Soothing Cream имеет нежную формулу без добавления искусственных красителей, парабенов и минеральных масел, которая способна защитить даже тонкую и чувствительную кожу от действия негативных факторов – плохой экологии, инсоляции, стресса.





Детокс-сыворотка из той же серии имеет формулу с эктоином (веществом, полученным из бактерий, выживающих в суперэкстремальных условиях), который помогает клеткам кожи противостоять любой агрессии. Его эффект дополняют и усиливают хлорофилл, экстракт моринги, экстракт бессмертника и масло чайного дерева.





Ревитализирующая детокс-маска EGIA Biocare System обладает увлажняющим, успокаивающим и противовоспалительным действием. Она улучшает кровообращение и дренажные функции кожи, что способствует выведению шлаков и токсинов.