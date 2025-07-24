Охлаждаемся в жару: рецепты льда для лица, которые легко приготовить дома

Ледовые процедуры

Легкий массаж лица ледяным кубиком имеет прекрасный тонизирующий эффект, снимает отечность, улучшает микроциркуляцию и, безусловно, очень бодрит. Лед можно приготовить из обычной фильтрованной воды, но эффект будет больше, если усложнить себе задачу и сделать лед из фруктового сока или травяного отвара. После применения такого льда оставьте растаявшие капли на лице на 10 минут для того, чтобы полезные вещества лучше усвоились, затем умойтесь теплой водой.

Кстати, готовый лед лучше не хранить в морозилке и использовать в течение двух недель: так он сохранит больше полезных свойств.





К сожалению, воздействие холодных температур полезно не всем. Процедур со льдом стоит избегать людям с чувствительной кожей и с проявлениями купероза, а также тем, у кого есть хронические лор-заболевания и неврологические болезни лица. Даже при отсутствии противопоказаний не делайте процедуру больше двух минут и не задерживайтесь в одной области, чтобы избежать переохлаждения.

Арбузный лед

Как делать: Возьмите ломтик спелого арбуза, отделите мякоть от кожуры, очистите от косточек. Измельчите в блендере, процедите пюре через сито. Полученный арбузный сок разлейте в формочки для льда и заморозьте. Протирайте с утра очищенную кожу лица несколько раз в неделю.





Какой эффект: богатый витаминами и микроэлементами, арбузный сок освежает цвет лица, увлажняет кожу, снижает влияние стрессовых факторов.

Лед из зеленого чая

Как делать: сделайте крепкую заварку зеленого чая из расчета 2 столовые ложки на стакан кипятка. Накройте крышкой, дайте настояться. Остудите до комнатной температуры, разлейте по формочкам для льда, заморозьте.





Какой эффект: зеленый чай содержит вещества, которые борются с воспалениями и покраснениями. Он тонизирует кожу, защищает от преждевременного старения, является мощным антиоксидантом. Лед из чайного отвара улучшает цвет лица, сужает расширенные поры.

Лед из алоэ

Как делать: срежьте крупный лист алоэ, сполосните его водой. Разрежьте вдоль и извлеките мякоть. Разомните мякоть вилкой, добавьте немного минеральной воды, разлейте по силиконовым формочкам. Для красоты и дополнительного тонизирующего эффекта можете добавить в каждую ячейку ломтик огурца.

Какой эффект: алоэ обладает мощными увлажняющими и успокаивающими свойствами, помогает бороться с воспалениями, ускоряет регенерацию клеток, способствует ускорению выработки коллагена. Чтобы усилить действие процедуры, не торопитесь сразу умываться после нее: вбейте растаявший сок алоэ подушечками пальцев и оставьте на 15-20 минут.

Лед с мятой и петрушкой

Как делать: промойте свежую зелень мяты и петрушки, мелко нарежьте, добавьте теплой (но не кипящей) воды и немного растолките, чтобы зелень пустила сок. Разлейте по формочкам.

Какой эффект: петрушка обладает отбеливающими свойствами, уменьшает проявления пигментации, улучшает цвет лица, омолаживает кожу. Мята имеет антибактериальный эффект, хороша для ухода за проблемной кожей, снижает выработку себума.

Ленивый лед

Как делать: не хотите возиться с отварами и фруктовыми соками? Попробуйте "ленивый" вариант – используйте обычный косметический тоник, который вам уже надоел, и заморозьте его для криопроцедуры. Удобно использовать специальные криосферы и криомассажеры для лица – силиконовые формы, которыми комфортно протирать кожу по массажным линиям.

Какой эффект: любое воздействие льда обладает легким стрессовым действием на кожу, но при отсутствии противопоказаний это полезный стресс, активизирующий процессы регенерации и клеточного восстановления. Приятный бонус к этому – уменьшение отеков, повышение упругости и улучшение цвета лица.