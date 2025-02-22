Дизайн ногтей 2025: гид по трендам маникюра

Мокко-маникюр

Модный оттенок коричневого "Мокко Мусс", ставший цветом года по версии Пантона, занял почетное место в маникюрных трендах. Сочетаем его с мраморными разводами, используем в цветном френче или носим в сольном варианте.

Однотонный мокко-маникюр достаточно универсален. Главное – найти оттенок, подходящий к тону кожи.

Переливы цвета

Многие ведущие бьюти-бренды добавили дуохромные лаки в свои свежие коллекции косметики: голубые с розовым отливом, серые с фиолетовым, розовый с жемчужным... Это и не удивительно: благодаря переливам цвета дуохромные лаки помогают добиться эффекта, сравнимого с магнитными покрытиями и с маникюром со втиркой.

Небесно-голубой

Весной и летом на пике моды будет голубой маникюр, особенно – его выбеленные пастельные оттенки. Можно носить их как в однотонном исполнении, так и с дизайном: особенно выигрышно небесный цвет смотрится на коротких ногтях.





Цветочный принт

Один из самых трендовых дизайнов ногтей 2025 – цветочный маникюр. Подснежники, мимоза, тюльпаны, пионы, сухоцветы, – в этом году флористические узоры будут украшать ногти девушек по всему миру.





Рисуем бантики

Узор, который заполонил соцсети и засветился на модных подиумах, – тонкие миниатюрные бантики на ногтях. Рисуется такой дизайн очень просто, выглядит нежно и мило, подходит и к нюду, и в френчу.





Объемный эффект

Ногти с выпуклыми элементами, которые делаются при помощи акрилового геля, выложенного в виде узоров и фигур, – также вошли в число актуальных трендов.





Маковый цвет

Яркий оттенок алого цвета, чистый и бескомпромиссный красный будет в моде и весной, и летом, и осенью. Кстати, нейл-стилисты выделяют именно однотонный красный маникюр, без дополнительных элементов.





Мыльный нюд

Звездный тренд, который популяризирует естественный маникюр и ухоженные ногти, – soap nails (мыльные ногти). Он мало чем отличается от обычного нюда: по сути, это "маникюр без маникюра", идеальная кутикула, глянцевое прозрачное или полупрозрачное покрытие, не перекрывающее цвет натуральных ногтей.