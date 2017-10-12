Анастасия Морозова: поругать косметику уйма желающих

Популярный бьюти-блогер Анастасия Морозова размещает обзоры косметики уже более 4 лет. Нам она рассказала о секретах успеха в Instagram и закулисье индустрии красоты.

— Анастасия, читателям «Клео» интересно узнать, как вообще возникла идея завести собственный блог в интернете и посвятить его обзорам именно косметической продукции?

На самом деле, заводя бьютиблог, я пыталась компенсировать внутренний диссонанс, возникший у меня после челюстно-лицевой операции. Как бы это странно ни звучало. Всю жизнь я очень любила косметику, внешнюю красоту, эстетику во всем. Сделав операцию по медицинским показаниям, я вынуждена была привыкать к своему новому внешнему виду. И чтобы как-то облегчить этот процесс, я и завела блог о косметике. Первоначально я собиралась его вести только для себя. Не ожидала, что он разовьется до таких масштабов.

— Вы ведете свой блог в Instagram более 4 лет. Это солидный период, особенно, если учесть высокую конкуренцию в этой нише. Как вы считаете, в чем «фишка» вашего блога, чем он отличается от того, что уже есть?

За такой долгий период я пробовала разные стили ведения блога. Методом проб и ошибок я вывела для себя некую формулу успеха: главное, конечно, любить то, что делаешь! Ведь блог без удовольствия — это утопия. Помимо того, что самой будет психологически тяжело, так и читатели обязательно почувствуют фальшь и энергетику.

Второй момент — это, конечно, качественная картинка. Люди уже не хотят смотреть на неэстетичные кадры, а особенно в блоге, в котором рассказывается о красоте. Скажу честно, перед тем как выложить кадр в инстаграм, я могу сделать до 100 черновых снимков, чтобы выбрать один, самый лучший.

Публикация от БЬЮТИБЛОГ (@gold.tatoo) Сен 17 2017 в 4:34 PDT

— Чтобы поддерживать интерес к вашему блогу, нужно постоянно над ним работать. Как вы совмещаете это с карьерой, семьей? У вас есть какой-то секрет?

Секрет снова прост — делай все в удовольствие! На самом деле, конечно, блог занимает очень много времени, и я стараюсь четко планировать свое расписание и придерживаться его. И конечно, я разделяю личное время, для того, чтобы провести его с семьей, и рабочие моменты.

— Можете сказать, ведение блога для вас работа или все-таки хобби? И почему?

Ведение блога я скорее отношу к работе, хотя считаю это своим хобби. Вот такой симбиоз. Работа — так как к каждой публикации я тщательно готовлюсь, делаю текст, фото, разрабатываю контент-план. А хобби, так как это дело не приносит дохода, а скорее милые приятности в виде возможности пробовать различную косметику и знакомства с интересными людьми.

Публикация от БЬЮТИБЛОГ (@gold.tatoo) Мар 17 2017 в 7:40 PDT

— Из вашего блога мы знаем, что вы тестируете не только женскую косметику, но и охотно приобретаете разнообразные средства для своего мужа. Как он относится к вашему увлечению?

Мой муж, как и вся моя семья, полностью поддерживают меня в моем увлечении. Я в нашей семье считаюсь экспертом по красоте, в этой области мне безоговорочно доверяют, и это несомненно приятно. И еще очень здорово, что у меня всегда есть компания для тестирования косметических продуктов! Мы это сделали даже таким семейным релаксом, полежать вечером в масочках, посмотреть кино или поговорить.

— Анастасия, безусловно, сейчас ваш блог пользуется популярностью, у него есть постоянная читательская аудитория. Наверняка представители многих косметических брендов выстраиваются к вам в очередь с просьбой протестировать именно их продукт. А как выстраивалась работа в самом начале? Как вы отбирали косметику для своих обзоров?

Мне, конечно, льстит, что многие как известные, так и молодые бренды обращаются ко мне с предложением протестировать их продукты. Но я соглашаюсь на тестирование далеко не всего, что мне предлагают. Так как блог все же для меня хобби, он должен в первую очередь доставлять мне удовольствие, то я подтверждаю сотрудничество только с интересными для меня продуктами и марками.

Публикация от БЬЮТИБЛОГ (@gold.tatoo) Июн 27 2017 в 7:13 PDT

Обязательным условием для меня является качественный состав средства, не кустарное производство, хорошая репутация марки. Опять же, имея достаточно большой опыт в данной области, уже глядя на описание продукта, его цену и обещания производителя, я могу сделать вывод, чего стоит ожидать от средства.

Естественно, я не ясновидящая, но такие моменты, как обещание полного разглаживания мимических морщин кремом за 100 рублей — для меня это сразу идет в категорию «спам». В интересном и работающем косметическом продукте должен быть разумный баланс состава, упаковки, позиционирования на рынке и цены.

Вначале, конечно, было тяжело отказывать, не было отработанных формулировок, но все приходит с опытом. Я всегда стараюсь вести любые переговоры максимально корректно, и делаю акцент на том, что отказ от тестирования данного средства — это исключительно моя личная позиция, и она ни в коей мере не говорит о том, что это априори плохой продукт. Просто для меня он по каким-то параметрам не подходит.

Сейчас я отказываю тем, кто предлагает попробовать и рассказать о фейковой продукции, проще говоря, о дешевых поделках известных марок, это последнее время часто встречается в области декоративной косметики. Отказываю производителям косметической продукции хэнд-мэйд, так как не знаю условий производства. И, кстати, могу отказать даже известному бренду, если пиар-менеджер марки не владеет этикетом и азами деловой переписки. Последнее время часто встречается эта тенденция, когда предложение о сотрудничестве составлено таким образом, что даже отвечать на него не хочется.

— По большому счету все ваши публикации написаны в положительном ключе. Значит ли это, что вы всегда безошибочно покупаете качественную косметику, или вы просто не размещаете негативные обзоры?

Я выбрала для себя такую стратегию — не писать негативных отзывов. Объясню почему. Я очень долго работала с людьми, в частности, в клиентском сервисе, где много претензий. И за это время я поняла, что негативом люди делятся с каким-то особым удовольствием, их даже не нужно лишний раз просить оставить негативный отзыв, если случится прецедент. А вот положительный отзыв в любой сфере оставит один из ста человек.

Поэтому я уверена, что поругать косметику и без меня найдется уйма желающих, кстати, такие посты очень популярны и собирают множетсво лайков и комментариев, ну любят у нас люди скандалы, интриги, расследования. А я буду писать о том, что мне понравилось. И еще я верю в круговорот энергии и эмоций во вселенной, поэтому, надеюсь, что и ко мне и моему блогу будут притягиваться только позитивно настроенные люди.

Публикация от БЬЮТИБЛОГ (@gold.tatoo) Окт 26 2016 в 8:11 PDT

— На данном этапе вы опробовали уже множество средств, и наверняка у вас есть свои предпочтения. Можете назвать трех фаворитов, которые при любых обстоятельствах стоят на вашей полке, и которым вы в ближайшем будущем точно не будете «изменять»?

Я обожаю косметику и у меня множество фаворитов! Могу сказать более обобщенно: есть категории средств, которые мои несомненные must have — это тоники и тонеры для лица, сыворотки с гиалуроновой кислотой и всевозможные маски, начиная от тканевых и заканчивая альгинатными.

Публикация от БЬЮТИБЛОГ (@gold.tatoo) Дек 5 2016 в 6:48 PST

— Какие средства обязательно должны быть в косметичке любой женщины, если она хочет дольше оставаться молодой и красивой? Опишите этот мастхэв-минимум.

На мой взгляд, это средства для качественного очищения кожи. Это может быть как многоэтапная процедура, для любителей косметических процессов, так и укороченная программа, благо средств на рынке для этого великое множество. Но чистое лицо — это залог здорового и ухоженного вида!

Второй обязательный продукт — это средство для увлажнения кожи: оно может быть в виде крема, сыворотки, мусса, всего, что подходит именно вам. Обезвоженная кожа — это сразу нездоровый, усталый вид и прекрасная почва для возникновения возрастных изменений.

Увлажнять нужно любой тип кожи, как сухую, нормальную, так и жирную! Главное — правильно подобрать подходящие именно вам средства. А тут на помощь уже приходят специалисты-косметологи.

Хочу особо выделить тот факт, что блогеры — это рупор, своего рода СМИ, а не как не доктора. Мы можем рассказать о средстве, опираясь на свой опыт и ощущения от использования, а вот подобрать правильный уход — этим должны заниматься люди с медицинским образованием.

Поэтому читайте бьютиблог как информационный журнал, обращайте внимание на средства, которые вас заинтересовали, а вот принимайте решение об их использовании взвешенно, желательно, проконсультировавшись с косметологом или врачом.

— Сейчас, когда вы создали себе имя среди российских бьюти-блогеров, у вас нет желания выйти за рамки этого формата и сделать какой-то новый проект? Расскажите, чего стоит ждать вашим читателям?

Моя активность бьютиблогом не ограничивается. Не могу стоять на месте, мне постоянно хочется двигаться и развиваться! Я всегда нахожусь в творческом процессе и параллельно у меня идет несколько проектов, которые, конечно, связаны со сферой красоты, но каждый в своем направлении. Со многими косметическими компаниями у нас есть свои задумки и мы их воплощаем, они перерастают во что-то новое. Я открыта для любых предложений, и чем необычнее и не банальнее задача и идея, тем интереснее за нее взяться.