Наталья на консультации по маммопластике

Приветствуем всех, кто продолжает следить за преображением героинь четвертого сезона проекта «Красота на миллион»! Чем больше наши участницы знакомятся со специалистами, тем позитивнее их дневники. Вы сами в этом убедитесь, когда прочитаете очередные заметки Натальи о ее походе к пластическому хирургу. Ну, что, читаем?

Добрый осенний день! События развиваются стремительно, ведь на очереди у меня еще одна долгожданная встреча – с пластическим хирургом, который займется коррекцией моей груди.

На встречу с врачом я отправилась в клинику «Коррект». Она находится в самом центре Москвы, недалеко от метро Парк Культуры. Поэтому поездку мне удалось совместить с весьма приятной прогулкой :))

Когда я оказалась у самого порога клиники, то увидела, как меня лично встречает хирург Михаил Владимирович Овчинников. Это, надо сказать, весьма необычно, но очень приятно! Вместе мы прошли в приемную, где я немного осмотрелась и свыклась с новой для меня обстановкой.

Доктор персонально для меня провел небольшую экскурсию, рассказал о клинике, специалистах, применяемых технологиях. После этого я со спокойной душой и сердцем направилась вслед за ним в его кабинет.

Наконец мы оказались наедине, и Михаил Владимирович приступил непосредственно к консультации. Проходила она в несколько этапов. Сначала Михаил Владимирович подробно описал возможности клиники, рассказал об уникальных методиках маммопластики, которые здесь применяются (и они действительно уникальные!).

Затем последовал интересный рассказ о разновидностях имплантов. Причем доктор дал образцы продукции, поэтому я смогла тактильно, на ощупь понять, что они из себя представляют. Скажу, что разница с естественными тканями минимальная, это воодушевляет и одновременно поражает!













После недолгого обсуждения возможных вариантов для протезирования мы с Михаилом Владимировичем остановили выбор на имплантах Mentor. Их производит компания с мировой известностью Johnson&Johnson, а в России на эксклюзивных правах продукцию представляет фирма Implant Medical.

«Почему именно Mentor?» – спросите Вы. Во-первых, репутация Johnson&Johnson сильно подкупает. Во-вторых, их производят в США, где пластика груди поставлена «на поток». И, наконец, самое важное – на импланты Mentor, если вы не знали, дают пожизненную гарантию! Поэтому, если потребуется, у меня будет возможность бесплатно заменить их (но я хочу верить, что этого все-таки не произойдет).

На заключительном этапе беседа перешла в русло моей проблемы. Михаил Владимирович подробно расспрашивал о моем образе жизни, здоровье и пожеланиях по конечному виду и форме бюста. Далее приступил к осмотру, которого я, честно сказать, очень боялась.

















От природы у меня грудь достаточно большая, несмотря на хрупкое телосложение. В молодости это меня устраивало, однако с возрастом картина начала меняться. Из-за большого объема и тяжести со временем грудь начала в буквальном смысле «свисать». Ситуацию спасает только бюстгальтер, в котором бюст смотрится более-менее эффектно. Но стоит его снять, и моя фигура превращается в нечто непонятное. От былой гордости за свою роскошную пышную грудь ничего не остается, кроме румянца стыда на щеках и чрезмерного смущения!

Михаил Владимирович мгновенно уловил мое тяжелое психологическое состояние. Он поступил предельно бережно, корректно и профессионально, поэтому не стал томить ожиданиями, а сразу же определил фронт наших задач и утвердил последовательный план действий.

По результатам консультации и осмотра доктор принял решение о проведении операции по подтяжке груди. В качестве основной он выбрал методику T-inverse с последующим эндопротезированием молочных желез. Предварительно обозначена и дата операции.

С тяжелыми мыслями и в волнительном ожидании грядущей маммопластики я вышла из клиники. Знаю, что дни пролетают очень быстро, моя операция не за горами. Поэтому для себя решила, что это время посвящу подготовке к разительным переменам и постараюсь психологически свыкнуться с мыслью, что мне предстоит пережить не самый простой этап преображения.

Во мне есть уверенность, что все удастся, все будет хорошо, ведь я по-прежнему верю в чудеса и очень их жду! Надеюсь, вы меня тоже поддержите!

комментарий пластического хирурга Михаила Владимировича Овчинникова: Наталья настроена очень решительно. Но, как и любой женщине, ей присущи страхи по поводу коррекции внешности, она с понятным опасением ждет операции. После небольшой экскурсии по клинике и продолжительной беседы мы со своей командой, как мне показалось, сумели убедить ее в относительной безопасности предстоящей процедуры и смогли укрепить в ней уверенность по поводу нашего совместного успеха.Что касается самой операции, то в ее случае планируется не самая простая маммопластика. Будет выполнена Т-образная (или «якорная») подтяжка груди с одномоментным эндопротезированием имплантатами MENTOR. Перед операцией мы обязательно исследуем внутригрудной кровоток, это необходимо для безопасности переноса соска и его фиксации в новом положении.Нам предстоит много работы, характер операции весьма серьезный. Но я и мои коллеги уверены, что все пройдет, как запланировано, и при правильной реабилитации мы получим впечатляющий результат.

комментарий психолога Алены Пряник: Как пойти в неизвестное? Как решиться и отважиться на новое? Пожалуй, это – как включить свет в темной комнате, куда вы заходите впервые. Чем больше и подробнее вы узнаете, с чем предстоит соприкоснуться и освоить, тем скорее пропадает страх и тревога.

Наталья справляется с этой задачей на «отлично», ведь кроме решимости присутствует еще и понимание «зачем мне это нужно», есть цель, представление финального результата, то есть присутствует осознанность. Все это и помогает Наталье уверенно продвигаться вперед. Так держать!

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram

Пластический хирург: Михаил Владимирович Овчинников

Клиника пластической хирургии и косметологии «Коррект»

Российский официальный представитель американской компании Mentor Worldwide LLC, изготовителя имплантатов груди: Implant Medical

Фото: Светлана Григорьева

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Натальей

Встреча Натальи с психологом

Наталья на приеме у хирурга в Face Smile Center