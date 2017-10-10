Наталья на приеме у хирурга в Face Smile Center

Проект «Красота на миллион» набирает обороты, и «Клео» продолжает информировать вас обо всех этапах преображениях участниц. Наша героиня Наталья с нетерпением хочет поделиться с вами, дорогие читатели, впечатлениями от знакомства с одним из своих врачей. Не будем вас томить, дадим слово Наталье.

Доброе утро! Утро действительно бывает добрым, когда просыпаешься с чувством предвкушения каких-то замечательных событий и надеждой на перемены. Сегодня меня ждет ряд первых косметологических процедур, которые мне проведут в клинике Face Smile Center, расположенной на Нахимовском проспекте.

Этот прием очень важен, потому что именно с него начнется моя подготовка к серьезнейшим операциям на лице и не только. Не хочу забегать вперед и раскрывать все карты, но приоткрою завесу моего будущего преображения. Показанные мне операции по лицу займут почти 10 часов операционного времени у хирургов. Это крайне продолжительная операция. Я понимаю все риски и не буду лукавить присутствует тревожность, посещают различные полярные по значению мысли. Но потом я смотрюсь в зеркало и словно просыпаюсь от мыслей и снова рвусь в бой!

В ожидании чего-то прекрасного и с легким чувством волнения я отправилась в свое новое будущее! Радушный прием и улыбки врачей Face Smile Center позволили снять присутствующую у меня тревожность.

Личное знакомство с моим лечащим врачом – челюстно-лицевым хирургом Екатериной Михайловной Романовой, вызвало неописуемый восторг! Очаровательная, позитивная, предельно грамотная и корректная, она буквально излучает энергию и передает ее своим пациентам.

Как истинный профессионал, Екатерина Михайловна сразу же приступила к обсуждению проблем во внешности, которые меня беспокоят. Она внимательно осмотрела лицо, сделала фотографии, чтобы по ним можно было оценить достигнутый результат. Она отметила ключевые проблемы и детально проговорила, как будет проходить челюстно-лицевая операция, какие манипуляции проделает хирург. От услышанного мне стало страшновато, но Екатерина Михайловна не дала повода для тревог, сказав, что мною будут заниматься хорошие специалисты, и сама техника операции прекрасно отработана.

На этом пока мы остановились и приступили собственно к подготовке.

Совместно обсудив, какой эффект я хотела бы получить в итоге, мы приняли решение на первом приеме провести контурную пластику губ с помощью филлеров, выполнить процедуру биорепарации для улучшения цвета и структуры кожи, а также ввести ботокс для коррекции возрастных изменений.

Закрепив знакомство вкуснейшим кофе, мы перешли в «святую святых» – процедурный кабинет Екатерины Михайловны. От моих тревог и волнений не осталось и следа. Полностью доверившись опытному врачу, я, кажется, на какой-то момент даже задремала, дожидаясь действия введенного анестезирующего препарата.

Первыми в очереди на преображение были губы. В то время, как Екатерина Михайловна трудилась над ними, меня начало дразнить любопытство – хотелось здесь и сейчас увидеть мгновенное изменение внешности! Даже не представляете, как я устала смотреть на свое лицо и «выискивать» на нем губы. От природы они настолько тонкие и бесцветные, что без косметики их будто вовсе нет. Тем больше подогревался интерес в ожидании завершения процедуры.

Наконец, наступил тот момент, когда Екатерина Михайловна закончила инъекции и передала мне в руки зеркало. Несмотря на то, что присутствовала небольшая припухлость по линии губ (она спала буквально через несколько часов), эффект от увиденного отображения в зеркале был поразительным! Сказать, что у меня проявились губы, это не сказать ничего! Они совершенны!!! Их форма абсолютно естественная, нет даже намека на вмешательство. Неосведомленный человек никогда и не подумает, что они являются результатом введения филлеров.

Не успела я вдоволь насладиться своими новыми губками, как Екатерина Михайловна приступила к следующим процедурам из нашего списка. В ходе осмотра она обратила внимание на состояние моей кожи лица. Напоминаю, мне 42 года. Как бы не хотелось, но нужно признать, что годы берут свое. Мой неправильный образ жизни, несбалансированное питание дали о себе знать. Особенно сильно пострадала кожа: она стала очень тусклой, приобрела безжизненный вид. О глубоких морщинах мне особенно неприятно думать – долгое время они приводили меня в состояние полнейшего угнетения и депрессии.

Екатерина Михайловна в этом моменте проявила предельную чуткость и предложила свою помощь. Она рекомендовала процедуру биорепарации и следом за ней – инъекции ботокса.

В общей сложности врач трудилась над моим лицом несколько часов, причем реально не покладая рук. При этом не забывая и ободрять меня. Не знаю, как она со всем так легко справилась?

Слово «легко» в этом контексте, наверное, не слишком корректное. Врачи – это удивительная категория специалистов, не привыкших показывать пациентам своей титанической усталости. Теперь, побывав у профессионала такого уровня, я понимаю, что челюстно-лицевая хирургия требует предельной храбрости, это неимоверный труд и ответственность. Но мы, обыватели, так часто об этом забываем.

Процедура биорепарации и уколы ботокса заняли продолжительное время. Они проходили под местной анестезией, как и введение филлеров. Поэтому я практически ничего не почувствовала, разве что сам факт прикосновения. Эффект от сеансов моментальный: взяв в руки заветное заркальце, я с восторгом обнаружила, точнее, НЕ обнаружила крупных глубоких морщин. Это первое, на что я обратила внимание.

























Продолжая рассматривать свое преобразившееся лицо и видя довольную, улыбающуюся Екатерину, я поняла, что результат превзошел не только мои, но и ее ожидания! Кожа приобрела живой цвет и как будто напиталась влагой, морщины просто «убежали» куда-то прочь. Появилось ощущение возвращающейся молодости, а по сути – произошедшего чуда! Чудеса, опять чудеса, в которые я так неизменно верю!

Сейчас же я пока нахожусь в состоянии эйфории от своего уже помолодевшего лица и новых губ! Спасибо, «Клео», что дали мне такую возможность! С нетерпением жду новых процедур и очень хочу, чтобы мое дальнейшее преображение приносило такие же приятные эмоции!

комментарий психолога Алены Пряник: Первые процедуры, волнение, ожидание и... ВАУ-эффект! Как же здорово снова увидеть и почувствовать себя красивой! Абсолютно для каждой женщины это мощнейший энергетический ресурс. Конечно же, он поможет Наталье справиться с волнением по поводу предстоящих операций. Как верно заметила наша героиня, наступает время преображений, время чудес. И лучшее, что можно и нужно делать сейчас, – это наслаждаться такими моментами!

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Челюстно-лицевая и стоматологическая хирургия: клиника Face Smile Center

Фото: Светлана Григорьева

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Натальей

Встреча Натальи с психологом