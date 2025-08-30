Глазами коллекционера, кинохудожника и скульптора: лучшие выставки сентября в Москве

Начало осени обещает быть по-летнему теплым. Провести выходной на выставке с грамотно продуманной концепцией – значит не только плавно погрузиться в новый сезон, но и без сожалений провести время в городе.

Выставка Are you ready for the future? (18+)

Место HSE ART Gallery, ЦСИ Винзавод Куратор Пьер-Кристиан Броше Открыто со 2 сентября по 14 октября 2025 года

Француз Пьер-Кристиан Броше впервые приехал в Москву в 1989 году, да так здесь и остался. В столице он познакомился с местной творческой элитой: общение с художниками и дружеские смотры работ переросли в интерес Броше к коллекционированию искусства – российского современного, на тот момент находящегося на стадии формирования. Жемчужины из коллекции Пьера в разные годы можно было увидеть на выставках в Мультимедиа Арт Музее, Музее AZ/ART, Московском музее современного искусства и в творческом кластере "Октава" (Тула).

На этот раз Броше решил посвятить высказывание собственной практике коллекционирования, поместив во главу угла вопрос: "Готов ли ты к будущему?" (18+) (в пер. с англ. Are you ready for the future?). Шесть разделов экспозиции, соответствующие личным интересам коллекционера (например: "Мифология" и "Позиция"), включают не только работы художников – маститых и начинающих авторов современного искусства – но и археологические и этнографические артефакты. Проект Are you ready for the future? (18+) приглашает зрителя задуматься о миссии арт-коллекционера сегодня, ровно как и о месте искусства в более широкой системе культурных ценностей.

Выставка "В тени гнезд на аллеях памяти" (18+)

Место Культурно-просветительский центр "Книжная палата в Черниговском" Кураторская работа Редакция телеграм-канала Artaria Doc Открыто с 4 по 24 сентября 2025 года

Пространство, где философия встречается с искусством, а жизнь обнажает душу перед зрителем, посвящая его в свои прекрасные тайны с киноэкрана. Студия документальных фильмов о художниках Artaria Doc работает в формате самиздата: объединяя творческих деятелей из разных точек континента – тех, чей язык позволяет мыслить и говорить об искусстве как о высшей форме переживания действительности. В рамках проекта регулярно проходят показы и обсуждения авторских кинокартин, в планах – запуск собственной арт-резиденции.

Основная площадка проекта – северная столица, впрочем, новости телеграм-канала доступны для всех любителей качественного кино без ограничений. В сентябре Artaria Doc открывает выставку в центре Москвы, в культурном пространстве "Книжная палата в Черниговском". "В тени гнезд на аллеях памяти" (18+) объединит творчество семи кинохудожников, с которыми редакция сотрудничает с момента основания проекта в 2020 году. В экспозиции высказывания участников будут рассмотрены через призму метафоры "птичьего языка" искусства (то есть понятного немногим избранным). По словам редакции, выставка также прольет свет на то, как формируется зрительский интерес к языку конкретного автора.

Выставка "Цветок-Гибрид. Вадим Сидур | Александр Позин" (0+)