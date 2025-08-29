Марина Зудина: "Жизнь на нас не кончается, все мы соединены и никуда не уходим"

В Доме-музее К. С. Станиславского открылась новая экспозиция – "Олег Табаков: "Мое дело – играть!". Выставку приурочили ко дню рождения мастера 17 августа. И в этот 90-летний юбилей великого актера в музее собралась его семья, друзья и коллеги: вдова Олега Павловича, народная артистка России Марина Зудина вместе с детьми, худрук МХТ режиссер Константин Хабенский и другие знаменитости.

59-летняя Зудина появилась в ярко-красном кожаном платье, отметив, что данная выставка помогает вспомнить фразу ее мужа: "Жизнь на нас не кончается, все мы соединены и никуда не уходим". А буквально перед началом вернисажа мы поговорили с Мариной, насколько велико влияние творчества Олега Павловича на современный театр, о его любимых ролях и о том, как сейчас она чувствует себя в роли бабушки.

– Марина, вы подчеркнули, что 17 августа – всегда была самая важная в семье дата, самый важный праздник.

– Знаете, сейчас вот многие говорят, пишут, как сегодня не хватает той солнечной энергии Олега Павловича, которую он излучал. Что так хочется с ним поговорить, прийти и посоветоваться. И, наверное, поэтому этот день стал для всех мхатовцев днем встречи. Для меня самой он всегда был главным в семье. Главным и невероятно важным человеком, которого мы безмерно любили и продолжаем любить. И важно сказать слова благодарности всем, кто помнит его, кто любит и интересуется его жизнью и творчеством. Для меня это, наверное, самое главное: когда любят того, кого любишь ты, когда вспоминают того, кто является частью твоей большой жизни. Выставка помогает вспомнить прекрасную фразу Олега Павловича: "Жизнь на нас не кончается, все мы соединены и никуда не уходим".





– Название "Мое дело – играть!" выбрано, конечно, не случайно?

– Какие бы дела не вершил Олег Павлович, как бы его не занимали организационные, педагогические и другие вопросы, все отходило в сторону, когда наступал час выхода на сцену. Каждый день ему давали расписание, в которое он постоянно что-то от руки вписывал, дополнял, всегда носил с собой. Здесь кстати, представлено такое его расписание как худрука МХТ имени А. П. Чехова на неделю. Стоит оценить, сколько вмещалось в эти семь дней деловых и творческих встреч, интервью, репетиций, бытовых, но важных вопросов. Но самым главным из всех дел он всегда выделял театральные роли.

Я его в свое время тоже спрашивала: чем тебе все-таки больше всего нравится заниматься – руководить театром, преподавать, учить? И он сразу подчеркивал, что больше всего на свете он любит играть. И ничто не могло сравниться с той радостью, что приносило ему лицедейство!

– А какие у него были любимые роли?

– Мне кажется, Олег Павлович никогда не играл то, что ему было неинтересно. Просто были роли более затратные, тяжелые эмоционально. Но он любил все. Мне лично, как Марине, кажется, что самыми сложными и значительными для него ролями были Иван Жуков в спектакле "Комната смеха (Русская народная почта)" в постановке Камы Гинкаса. Безусловно "Юбилей ювелира", которая была выбрана Олегом Павловичем для постановки к своему 80-летию и предложена режиссеру Константину Богомолову. "Амадей" и, конечно, "Последняя жертва" – в этой роли много от него самого. Мы играли в этом спектакле вместе, и для меня он особенно дорог. Мы очень любили этот спектакль. Зритель любил. И тоже на этой выставке представлены и нарядный камзол Сальери в "Амадее", и шуба с фраком купца Прибыткова из "Последней жертвы", вязаный пиджак из "Копенгагена" и веселый полосатый костюм Тартюфа.





– А вы много передали музею личных вещей мужа?

– Да нет, не так пока много. Но есть здесь небольшая экспозиция из семейных архивов, памятных реликвий и фотографий. Часть этих предметов находилась в кабинете Олега Павловича, он видел их каждый день. Вообще, глядя на все эти фотографии, во всех его мхатовских ролях, удивительно, как часто он улыбается на снимках и какие разные это улыбки.

Он жил, он любил зрителей и вообще людей. Они были ему интересны.

– Марина, и немного о вас лично. Где сегодня сниметесь, чем живете, где вас можно увидеть в ближайшее время?

– Очень разным живу. Что касается телевизионных работ, то вот буквально 1 сентября состоится премьера лирической комедии "Виноград", в которой у меня небольшая, но интересная роль. Проект снимался в живописных местах Краснодарского края, и это история о молодом мужчине, которого играет Павел Прилучный, который пытается понять, чего он стоит на самом деле. "Виноград" – это такой, редкий жанр мужской мелодрамы.

Также в сентябре состоится премьера сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается", где я также участвую. Играю маму одной из героинь. История начинается на заре нулевых, а в центре сюжета – три девушки.

В театре у меня тоже несколько премьер. Один из спектаклей – очень необычный – "Потерянный рай" режиссера Елены Павловой по пьесе Ирады Берг. Так, вместе со мной на сцене этого музыкально-драматического спектакля выступит музыкальный коллектив из Екатеринбурга Blues Doctors и великий пианист с мировым именем Борис Березовский. Как выяснилось, он потрясающе играет блюз... Вообще, эта история пяти персонажей, жизнь которых превратилась в меланхолию. Они боятся и страдают, вспоминая о своем "испарившемся" счастье.

– Вы любите слушать блюз?

– Да вот даже не думала об этом, не предполагала, пока не приняла участие в этом проекте. Прекрасный опыт и прекрасный блюз.

– И последний вопрос: не верится, но вы уже несколько лет как бабушка. Как вы себя в этой роли ощущаете?

– Прекрасно! И мне бы хотелось еще в большей степени себя ею ощущать. Еще больше принимать участие в воспитании Мии. Она родилась в 2020 году и сегодня живет на два города: в Москве и в Муроме, у своей мамы Сони Синицыной. И мне бы так хотелось больше времени с ней проводить. Пока я не иду в сравнение с ее еще одной прекрасной бабушкой Леной. Мне есть, куда расти!

– А на кого больше похожа внучка?

– О, мне кажется на всех. И свои черты в ней вижу, и Павла, и Олега Павловича. И на маму Соню, конечно, похожа. Вот, правда! У нас большая семья!