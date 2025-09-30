Выставка Дмитрия Краснопевцева "Равновесие неравного" в ЦСИ AZ/ART

Новый проект в ЦСИ AZ/ART посвящен столетию со дня рождения Дмитрия Краснопевцева, живописца, графика, члена Союза художников (с 1982 г.) и автора, остававшегося верным своему художественному видению всю жизнь. В коллекции AZ/ART хранятся более 70 работ живописца, в экспозицию попали 55 – кроме музейной коллекции, это также арт-объекты из Фонда "Прометей" и частных собраний.

В пространстве выставки ведущий жанр в творчестве Краснопевцева, натюрморт, представлен на фоне тематических инсталляций, вторящих сюжетам картин. На входе зрителя встречают портреты – при жизни художник отмечал, что, изображая другого человека, живописец в первую очередь пишет себя. В одном из трех залов выставки картины Дмитрия Краснопевцева сопровождает аудиозапись концертов Святослава Рихтера: Краснопевцев и Рихтер были очень разными людьми (например, первый объездил Европу и любил общение, а второй никогда не покидал территорию страны и вел достаточно замкнутый образ жизни) – и, вероятно, в силу этого они притягивались, поддерживая связь на протяжении десятилетий. Святослав Рихтер передавал Дмитрию Краснопевцеву привет из путешествий по Вене и Италии – письма, открытки и иная корреспонденция двух друзей также вошли в экспозицию AZ/ART.





Краснопевцев большую часть жизни провел в Москве (основным исключением, пожалуй, стали его годы службы в армии), рано впитал влияние искусства, так как жил рядом с Музеем изобразительных искусств (ныне ГМИИ им. Пушкина) и часто там бывал. Сомнений по поводу профессионального пути у будущего художника не возникало: он рисовал с детства, сначала в составе районной студии, позже уже будучи студентом Московского областного художественного училища. Поступив в Институт имени Сурикова, живописец продолжал экспериментировать с жанрами, но внутренне тянулся к определенному виду работ и осознавал эту тягу. Натюрморты-композиции – причем не с натуры, а готовые или заранее сложенные, словно зависшие в вечности, вне географических координат – наполнили собой зрелое творчество Дмитрия Краснопевцева.





Главными героями натюрмортов художника обычно становились "мертвые" предметы, такие как старые сосуды, сухие рыбы и морские звезды, книги, стволы, а также осколки и частицы всего этого. Источником вдохновения и своим ранним референсом Краснопевцев называл коллекцию старинной утвари, принадлежавшей его деду. В то же время, работая над созданием искусственных миров, живописец не просто следовал влечению к предмету, но и философски объяснял этот выбор. В понимании художника, жизнь в моменте слишком быстротечна, суматошна и неуловима, в то время как ее ценность известна лишь истории. Наблюдая эфемерность красоты, Краснопевцев спешил заключить идею в жесткий контур, не дать ей улетучиться, как испаряются духи из открытого флакона. В таком противопоставлении, изящного и грубого, витального и окаменелого, автор и находил гармонию – равновесие, складывающееся из суммы неравенства ее частей. Впрочем, художник не боялся потерь, спокойно осознавал конечность событий, ведь он помнил главный закон бытия: смерть всегда сменяется рождением.





Метафизичность, которой пронизаны картины Дмитрия Краснопевцева, кому-то может показаться угрюмой, недостаточно выразительной: уход цвета в более позднем творчестве автора только усиливает напряжение в зрительском восприятии.

Однако живописец не стремился нравиться и тем более быть понятным всем и каждому – возможно, благодаря этому личному и беззаветному нонконформизму, он сумел стать самим собой, обрести свободу в творчестве и мужественно противостоять преходимости материального.

Выставка "Равновесие неравного" (6+) Дмитрия Краснопевцева в ЦСИ AZ/ART продлится до 8 января 2026 года. Куратор проекта: Наталья Волкова, автор экспозиции: Катя Бочавар.

Возрастное ограничение: 6+.

Подробности смотрите на сайте ЦСИ AZ/ART.