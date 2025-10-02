"Бакштейн-функция" в Музее "Гараж": история российского совриска на языке видео

21 сентября российское арт-комьюнити отметило 80-летие со дня рождения Иосифа Бакштейна, куратора, художественного критика и просто незаменимого участника ранних практик в сфере отечественного актуального искусства. К сожалению, сам Иосиф Маркович ушел из жизни полтора года назад, не имея возможности видеть, как его наследие обретает новое звучание в проектах культурных институций сегодня.





Широкой аудитории Иосиф Бакштейн в первую очередь известен как куратор и комиссар Московской биеннале современного искусства в период с 2005 по 2018 гг. Именно он выступил инициатором проведения регулярной арт-выставки в столице и вложил свой недюжинный – по признаниям современников – организаторский талант в создание биеннале – крайне многослойного и масштабного мероприятия. Бакштейн курировал и другие проекты, причем не только в России. Например, совместно с художником Дэвидом Торпом он открыл в Великобритании смотр молодого российского искусства в 2011 году. Движение шло также в обратную сторону: персональные выставки таких звезд западного искусства, как Йоко Оно, Норман Фостер, Мона Хатум, были представлены российскому зрителю благодаря стараниям "отца" Московской биеннале. Иосиф Бакштейн запомнился и как бессменный директор Института проблем современного искусства (сейчас ИСИ ИБ), названного в его честь.





В 2015 году издательство "Новое литературное обозрение" выпустило сборник статей и интервью Бакштейна "Внутри картины: статьи и диалоги о современном искусстве". Впрочем, Иосиф Маркович прославился больше не как автор, а как увлеченный хранитель художественных текстов. В библиотеке куратора есть книги по практикам нонконформизма (в первую очередь, московского концептуализма), а также западные труды по философии искусства. Среди первых – работы Бориса Гройса, Екатерины Бобринской, Екатерины Деготь, а во второй категории стоит отметить труды Артура Данто и Ноэля Кэрролла.

Богатая книжная коллекция Иосифа Бакштейна "разошлась" по главным культурным институциям страны: большая ее часть сегодня представлена в Еврейском музее и центре толерантности, а другие работы можно найти в собраниях ГМИИ им. Пушкина, Музея "Гараж" и Дома культуры "ГЭС-2". Часть книг в московские музеи любезно передала вдова куратора, Кэти Дипвелл, в 2024 году.





Новый проект, инициированный Музеем "Гараж" в сентябре этого года, рассматривает фигуру Иосифа Бакштейна под необычным ракурсом. В фокусе – Бакштейн как оператор и, если угодно, куратор процессуальных проектов советского андеграунда и молодого российского совриска. Именно благодаря последней роли Иосифа Марковича такие события, как выставки Клуба авангардистов (КЛАВА) и легендарные акции "Коллективных действий", запечатленные на видео, вошли в историю искусства. Проект в "Гараже" так и называется: "Бакштейн-функция²": как писал в 1990-е годы философ и культуролог Михаил Рыклин, "<…> в каждом живет свой неустранимый внутренний Бакштейн". Рыклин размышляет о том, что даже когда Бакштейн перестает быть "проводником" между зрителем и художником, "Бакштейн-функция" (авторский термин) продолжает жить.

"Бакштейн-функция²" в Открытом хранении Музея "Гараж" – это архивный видеопроект, рассказывающий историю российского современного искусства – от квартирных выставок 1970-х до последних выпусков Московской биеннале – киноязыком Иосифа Бакштейна. Комментарии к работам Иосифа Марковича представят его бывшие коллеги, художники и историки искусства в рамках публичной программы.

Проект "Бакштейн-функция²" продлится в Открытом хранении Музея "Гараж" до 31 января 2026 года.

Возрастное ограничение: 18+

Куратор проекта – Эльмира Минкина. Другие подробности ищите на сайте Музея "Гараж".