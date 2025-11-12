Представлен первый тизер "Дьявол носит Prada 2" с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй

Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала дебютный тизер-трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada". Премьера долгожданной ленты запланирована на май 2026 года, спустя два десятилетия после выхода оригинальной картины.





В ролике демонстрируется возвращение ключевых персонажей в редакцию журнала Runway. Главные героини вновь предстанут в исполнении Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй. К актерскому составу присоединились новые звезды, включая Леди Гагу, Люси Лю и Патрика Браммалла, который воплотит образ нового романтического интереса героини Хэтэуэй.





Сюжетная линия продолжения раскроет современные вызовы в мире модной индустрии. Персонаж Стрип, легендарная Миранда Пристли, столкнется с необходимостью адаптировать печатное издание к цифровой эпохе. Ее бывшая ассистентка Энди, теперь возглавляющая люксовый бренд, может стать ключевым партнером в сохранении легендарного журнала.

Режиссерское кресло вновь занял Дэвид Френкель, работавший над первой частью. Сценарий подготовила Элин Брош МакКенна, а продюсерский состав сохранился в лице Венди Файнерман и Карен Розенфельт.

Визуальная составляющая тизера вызвала активное обсуждение в профессиональном сообществе. Костюмы героинь, включая образ от Jean Paul Gaultier и эксклюзивные модели Valentino, вмиг становятся предметом анализа модных экспертов. Особое внимание зрителей привлекли сохранившиеся атрибуты оригинала – фирменные шпильки и характерная атмосфера редакции.





Отмечается, что персонаж Адриана Греньера (Нэйт) не войдет в новую часть франшизы. Премьерный показ картины "Дьявол носит Prada 2" состоится 1 мая 2026 года.