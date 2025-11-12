За искусством – на завод! Выставки в арт-кластерах Москвы в ноябре 2025

Ноябрю с его хмурым низким небом на удивление идут прогулки по территориям бывших заводов: красные кирпичные стены, дым, уютно струящийся из труб… Тем более, что афиши креативных кластеров обычно знают, как взбодрить посетителей поздней осенью.

ЦТИ "Фабрика"

Переведеновский переулок, 18

До первой недели декабря 2025 года в легендарном ЦТИ в Переведеновском переулке параллельно работают два проекта: персональная выставка художницы Вики Малки и групповое высказывание студентов MSCA (Московской школы современного искусства). В экспозиции под названием "Просто лист" (0+) Малка размышляет о том, как единичное в природе способно интегрироваться в целое – экосистему отношений и взаимосвязей.





Участники группового проекта "Текущее положение не определено" (0+) рефлексируют о поворотном моменте в жизни: когда неизвестность становится неизбежным спутником движения к цели. Выбирать между двумя вернисажами необязательно: лучше прийти на "Во! Вечер открытий" 14 ноября и познакомиться с каждой из выставок, которая начнет работу на "Фабрике" в этот день (всего их семь). Выпускница ИСИ Бакштейна, куратор Polly T проведет для желающих ознакомительную прогулку по проектам.

"Дизайн-завод"

Улица Большая Новодмитровская, 36

Креативное пространство "Дизайн-завод" на Большой Новодмитровской – одно из самых творческих мест для шоппинга в Москве: бары, шоу-румы, концепт-сторы… Иногда здесь проходят выставки и концерты – к слову, не только столичных исполнителей. Например, в конце ноября 2025-го "Дизайн-завод" с концертом посетит испанская поп-звезда Розалия, а уже в середине месяца здесь откроется проект от петербургских арт-резидентов.





"Стрит-арт хранение" и галерея Inloco представляют выставку TRUUE STORY (0+) под кураторством известного уличного художника Максима Имы. В фокусе проекта – 16 работ, созданных коллегой Имы, стрит-артистом TRUUE. Откровения автора о повседневной жизни в городе интересно рассматривать как симптом выхода уличного искусства из зоны маргинальности. История, очевидно, довольно светская – и правдивая (судя по названию проекта).

ЦСИ "Винзавод"

4-й Сыромятнический переулок, 1/8, стр.6

Проекты "Открытые студии" и "Мастерские", еженедельные вернисажи и экскурсии – кажется, что "Винзавод" никогда не спит. По крайней мере, искусство здесь производят регулярно. Об одной выставке в ЦСИ, охватившей пространство сразу двух Цехов, стоит сказать отдельно. "Это было со мной" (12+) – проект линии "НИИ Архив", который соединил в себе три трека: Науку, Исследование и Искусство.





Выставку создавал Виктор Мизиано, куратор, едва ли нуждающийся в представлении. Среди участников – известные деятели отечественных художественных практик: в частности, художники Дмитрий Гутов, Ирина Корина, Иван Новиков (полный список участников есть на сайте проекта). В основу пространно красивой концепции вошли рефлексии авторов о месте, его влиянии на собственный творческий путь, мысли о прошлом и будущем… Возможно, именно широкие рамки кураторского видения позволяют художникам творить, а зрителям – неизменно находить что-то узнаваемое в экспозиции.

Подробности выставок и условия их посещения смотрите на сайте площадок.