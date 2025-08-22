Вуди Аллен присоединится к Московской неделе кино

На предстоящей Московской международной неделе кино, которая состоится 24 и 25 августа, состоится участие американского режиссера Вуди Аллена в онлайн-формате. Организаторы заявили, что мэтр примет участие в специальной сессии "Легенды мирового кинематографа", где в доверительной атмосфере обсудит с публикой свое отношение к творчеству, выбору профессии и внутренним ценностям в кинематографе.

Аллен – знаковая фигура в мировом кино. Его появление в рамках российской программы – своего рода символичный жест, особенно на фоне "отмены" режиссера в Голливуде. В США его публичная активность практически сошла на нет из-за скандалов, но в Европе он продолжает снимать фильмы и иногда выходит на связь с поклонниками. В этот раз – с российскими.

Онлайн-встреча с Алленом состоится 24 августа в 17:00 по московскому времени. Модератором мероприятия выступит Федор Бондарчук. Почти сразу после диалога с режиссером зрители смогут посетить практическую лекцию о том, как попасть в киноиндустрию – с участием кастинг-директоров и актера Андрея Мерзликина.

Московская неделя кино проходит не только в столице, но и в 89 регионах страны, а также охватывает международные площадки. В этом году ее программа особенно насыщенна: обсуждения о будущем дубляжа, влияние нейросетей на кинопроизводство, бизнес-аспекты кино и ключевые жанровые тренды – все это станет частью глобального диалога между профессионалами индустрии.

Среди других гостей – культовый сербский режиссер Эмир Кустурица и звезда боевиков Марк Дакаскос. Помимо лекций и встреч, участников ждут показы российских фильмов в самых разных странах – от Индии и Бразилии до Мексики и Южной Кореи. В числе представленных картин – историческая драма о Пушкине, военный фильм о детях-сиротах, сбежавших из фашистского лагеря, и сказка по мотивам "Изумрудного города".