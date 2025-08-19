В Палехе во второй раз пройдет Сельская биеннале современного искусства "Преображение"

Сельская биеннале в знаменитом на всю Россию центре лаковой миниатюры проводится с 2023 года. Премьерный показ состоялся два года назад: 19-20-го августа в праздник Преображения Господня, более известный как "Яблочный спас". Так родилась концепция биеннале: преображение пространства Палеха, в первую очередь с архитектурной точки зрения, глазами локальных мастеров, продолжающих работать с традиционными ремеслами.





Тема преображения закрепилась за фестивалем, как и формат биеннале: благодаря регулярной организации, выставка расширяет свои границы, экспериментирует с представленными жанрами и привлекает интересных участников. Во втором сезоне, который состоится уже в эти выходные, гости биеннале познакомятся с новыми прочтениями вековых художественных промыслов, таких как, в первую очередь, иконопись и лаковая миниатюра, но не только их. Актуальное искусство все смелей осваивает территорию культурного и творческого наследия – об этом говорит и термин "сельская" в названии проекта. Тренд на децентрализацию, крепкая связь с национальным контекстом и ориентация на самобытность – характеризуют работы многих авторов сегодня.

"Палехская биеннале – проект, рассчитанный на будущее и думающий о прошлом." – емко определяют суть "Преображения" ее организаторы.

Мероприятия биеннале пройдут на ведущих культурных площадках Палеха: среди которых – Государственный музей Палехского искусства, где состоится открытие сезона, галереи "Баканова 46" и "Объект. Объект", мастерские живописцев, а также арт-центр "Мастерские". Кроме выставок местного искусства, можно будет посетить мастер-классы (например, по орнаменту и по современной каллиграфии), лекции и творческие беседы (artist-talk от православного уличного художника звучит довольно интригующе), а в перерывах между ними – насладиться музыкальными, театральными и поэтическими выступлениями участников.





Если вы не из Ивановской области и бываете в Палехе не каждые выходные, есть смысл совместить просмотр биеннале с прогулкой по поселку. Музей иконы, Музей лаковой миниатюры, дома-музеи архитектора Дыдыкина, художников Корина, Зиновьева и Голикова достойны посещения в равной степени, так как все достопримечательности передают удивительный и неповторимый дух Палеха.

Возрастное ограничение: 0+.

Подробности смотрите в соцсетях проекта.