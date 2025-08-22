Премьера фантастического боевика "Идентификация" состоялась в Москве

21 августа в столичном кинотеатре "Иллюзион" прошел спецпоказ фантастического боевика "Идентификация", задающего острые вопросы о человеческой памяти, технологиях и ценностях. Мероприятие собрало звезд отечественного кино и популярных блогеров, а сам фильм был представлен командой проекта, включая исполнителей главных ролей – Антона Пампушного, Антона Лаврентьева и Елизавету Налетову.





Сюжет картины разворачивается вокруг героя по имени Леон, который приходит в сознание в неизвестной клинике с полной амнезией. В его мозг вживлен нейрочип, позволяющий напрямую взаимодействовать с электронными устройствами. Постепенно Леон выясняет, что стал участником опасного эксперимента, на кону которого жизнь его дочери. В попытке собрать осколки своей личности, он сталкивается с преступными группировками, охотящимися за новейшими технологиями, и пытается распутать клубок лжи и манипуляций, чтобы спасти самое дорогое.





Лента сочетает элементы триллера, драмы и научной фантастики, отсылая к эстетике таких фильмов, как "Апгрейд" и "Бегущий по лезвию". Картина поднимает темы самоопределения, ценности воспоминаний и борьбы с внешними обстоятельствами.

Проект снят под руководством режиссера Серика Бейсеу, ранее работавшего над "Салют-7" и рядом сериалов. Автором сценария выступил Дмитрий Жигалов, а продюсерами – Евгений Мелентьев и Владимир Денисюк. В актерский состав также вошли Евгений Сидихин, Виктория Агалакова, Ася Резник и другие.





Премьера привлекла внимание как представителей киноиндустрии, так и широкой публики. Среди гостей мероприятия были замечены Алина Астровская, Алексей Гаврилов, Игорь Ознобихин, а также медийные лица, активно делившиеся первыми впечатлениями в соцсетях.

Картина "Идентификация" выходит в широкий прокат 28 августа. Дистрибуцией занимается компания "НМГ Кинопрокат".

Возрастной рейтинг: 12+