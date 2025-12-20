Актер Артем Ткаченко рассказал о съемках с беременной супругой в фильме "Тропа гнева": "Никто про это не знал"

В декабре в российский прокат вышел остросюжетный боевик Олега Фомина "Тропа гнева", ставший совместным проектом студий "Таджикфильм" и "Лендок". Одной из особенностей картины стало участие в ней супружеского актерского дуэта – Артема Ткаченко и Екатерины Стеблиной. Как выяснилось уже после завершения съемок, работа над фильмом совпала для пары с важным личным событием: актриса участвовала в проекте, находясь в положении.

По словам Ткаченко, несмотря на физические нагрузки и сложные условия экспедиции, Екатерина продолжила работать в кадре, не делая из своего состояния особого обстоятельства.

Съемки "Тропы гнева" проходили в Таджикистане в непростых погодных условиях. Поздняя осень в горах сопровождалась холодом, сильным ветром и снегопадами, а рабочие смены нередко длились целый день. В таких обстоятельствах участие беременной актрисы потребовало особой выдержки и профессиональной собранности. При этом, как отмечает Ткаченко, мысли о прекращении работы у супруги не возникало – съемки оставались частью привычного для нее ритма жизни.

"Екатерина узнала о беременности уже во время съемок, и никто, кроме меня, про это не знал. Но это уже не первая наша совместная работа в кино. И кстати, в первый раз Катя была беременна нашим первым сыном, теперь – третьим", – рассказал артист в интервью.



