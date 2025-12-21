Режиссер "Вонки" Пол Кинг снимет фильм о Лабубу

Лабубу – миниатюрные монстрики с наивными глазами и дьявольски обаятельной внешностью. Их придумал Лунг более десяти лет назад для собственной серии иллюстрированных книг, но настоящая слава пришла позже, когда бренд Pop Mart превратил их в коллекционные игрушки, сообщает RidLife со ссылкой на The Hollywood Reporter. Вдохновляющая комбинация детской ностальгии и эстетики арт-дизайна сделала Labubu мировым феноменом: фигурки продавались мгновенно, фанаты устраивали охоту за редкими экземплярами, а в соцсетях рождались целые фан-культуры.

Пол Кинг, режиссер добродушных "Приключений Паддингтона" и музыкальной феерии "Вонка", займется экранизацией истории о пушистых созданиях Лабубу (Labubu). Проект находится на ранней стадии разработки, а производством займется Sony Pictures совместно с создателем персонажей, гонконгским художником Касингом Лунгом.

Видео: соцсети/@ kasinglung

Популярность бренда выросла благодаря формату blind box – "слепых коробок", где покупатель не знает, какая фигурка ему достанется. Элемент азарта и случайности сделал Labubu предметом страсти коллекционеров, а редкие выпуски уходили на аукционах за шестизначные суммы. На пике популярности интерес к ним подогревали и знаменитости, включая Лису из BLACKPINK, которая не раз демонстрировала фигурки в своих видео.

Сейчас ажиотаж вокруг Pop Mart немного спал – продажи и акции компании упали почти на 40%, но именно это, по мнению экспертов, делает проект особенно своевременным. Кинг способен вдохнуть в этих персонажей новую жизнь, превратив их в героев большого экрана.

Пока неизвестно, кто напишет сценарий и когда начнутся съемки, однако источники утверждают, что Sony рассматривает фильм как начало целой киновселенной.