Худрук "Современника" Владимир Машков: "Остаемся верны главному – традициям русского психологического театра"

19 декабря в Москве перед остановкой общественного транспорта "Метро "Чистые пруды" в торжественной обстановке с почетными гостями и телекамерами был запущен новенький уникальный тематический трамвай "Современник", который будет курсировать по маршруту "А" в течение всего юбилейного 70-го сезона театра. Первым пассажиром нового трамвая стал народный артист России, художественный руководитель "Современника" Владимир Машков. Он сразу отметил, что дата запуска, конечно, не случайна – это день рождения легендарной Галины Борисовны Волчек!

Еще Константин Паустовский, в юности работавший кондуктором на московском трамвае, писал, что "линия "А" была нарядная, театральная и магазинная. По ней ходили только моторные вагоны, и "пассажир был иной – интеллигентный и чиновный". Клео.ру проехал пару остановок на новом трамвае и уточнил у Владимира Львовича детали "интеллигентного" маршрута.

– С сегодняшнего дня "Современник" стал ближе к народу?

– Театр всегда рядом – стоит только сесть на трамвай "А" и доехать до Чистых прудов! Нынешний маршрут проходит как раз мимо здания театра – от станции метро "Чистые Пруды" через Замоскворечье и Павелецкий вокзал к МЦД "Калитники".

Надо сказать, что мы как артисты внесли свою творческую лепту во внутреннее "наполнение" трамвая: записали некоторые комментарии по движению этого транспортного средства. Так что по ходу следования расскажем интересные факты по истории не только театра, но и тех мест, которые зрители-пассажиры проезжают. Состоится такая творческая экскурсия-поездка. Наш трамвайчик будет ходить и радовать москвичей и гостей столицы.

– И первый голос, который встречает пассажира, – ваш!

– Кроме моего голоса, в салоне звучат наши артисты Алена Бабенко, Иван Стебунов, Татьяна Корецкая, Татьяна Бабенкова, Семен Шомин и Александр Хованский. Все мы не просто объявляем остановки, но и делимся короткими личными историями о важных для нас самих местах Москвы, а также говорим о знаковых спектаклях, фото из которых также можно рассматривать в салоне во время движения. Ну и конечно, это еще одна возможность почтить память Галины Борисовны и память всех основателей театра, чьи голоса и идеи по-прежнему живут в наших стенах. Каждое объявление, каждая история – это эстафета памяти, которую мы передаем новым поколениям зрителей.





– А у вас есть личная история, связанная с Чистыми прудами?

– Это воспоминания со студенческих времен! Я много лет жил рядом с Чистыми прудами, на улице Макаренко, играл в "Табакерке", бродил по бульварам. Мне всегда было здесь особенно хорошо. Сейчас я худрук театра "Современник", и снова вся моя жизнь проходит в районе Чистых прудов. Чистые пруды любили Александр Пушкин, Максим Горький и Олег Ефремов. В этих переулках гуляли Ольга Андровская и Антон Чехов, Алексей Баталов и Сергей Эйзенштейн... В чистопрудных дворах таится подлинная московская эклектика, и они по сей день остаются уникальным местом. Витающую в этом районе творческую атмосферу чувствует каждый.

– Вы сказали, что день запуска трамвая был выбран не случайно…

– Сегодня очень светлый и теплый день – день рождения одного их основателей театра, человека, который всю свою жизнь отдал артистам и зрителям.

Галина Борисовна была не просто художественным руководителем, она была нравственным авторитетом, надежной стеной, близким другом. Она свято верила в театр, который строила, – театр, обращенный к самой сути человека.

И вот сегодня Департамент транспорта сделал нам такой подарок – трамвай с надписью "Современник"! Надо добавить, что линия "А" была запущена еще в 1911 году, а название рейса пошло от обозначения Бульварного кольца, которое в те годы называлось просто кольцом "А", а уж потом москвичи стали называть его "Аннушкой". Этот трамвайный маршрут в городе был ключевым, собственно, он до сих пор остался таковым для жителей столицы. "Аннушка" воспета во многих литературных произведениях, в фильмах, в воспоминаниях известных людей. Я очень долго ратовал за то, чтобы мы запустили такой трамвай – такой, где можно будет узнать историю и Чистых прудов, ведь это уникальное пространство с богатым прошлым, и познакомиться с историей театра "Современник". В общем мы изначально задумывали сделать такую очень интересную творческую экскурсию, и вот все сложилось.

– Вы вообще тесно сотрудничаете с Департаментом транспорта. У вас в этом году даже елка тематическая перед зданием театра – "Транспортная".

– Наше взаимодействие получилось очень живым и настоящим. А то, что московские театры расширяют свое влияние на московских улицах при поддержке Дептранса, становится доброй традицией. В этом году мы открыли "Транспортную" елку уже во второй раз! Украсили ее тематическими шарами и игрушками. Вообще, она у нас особенная. Если вы рядом с ней загадаете желание, то оно очень быстро будет доставлено Деду Морозу, так как московский транспорт самый быстрый и качественный в мире. Поэтому загадывайте желания, и они быстро к вам вернутся!





– Сейчас в театре юбилейный 70-й сезон. Что впереди?

– Его мы проводим под девизом "Счастье быть современником", а впереди – множество громких проектов. Но мы, как и завещали основатели, остаемся верны главному – традициям русского психологического театра, и это большая ответственность. Мы бережем память о наших создателях – Олеге Ефремове, Галине Волчек, Олеге Табакове, Игоре Кваша, Викторе Сергачёве, Лилии Толмачёвой, Евгении Евстигнееве. На этих "крыльях" "Современник" и летит. А как и куда полетит, это уже зависит от нас с вами.

Уже осенью наших зрителей порадовала долгожданная премьера Сергея Газарова "Женитьба Бальзаминова" по пьесам А. Н. Островского с участием Марины Неёловой, в декабре на Другой сцене идет спектакль Яны Сексте и Алексея Усольцева "Спешите делать добро" по пьесе Михаила Рощина. Также к рассмотрению мы приняли постановки по рассказам Василия Шукшина и по пьесе Надежды Птушкиной. Так что ждем всех в театре! Садитесь на наш трамвай – мимо не проедете!