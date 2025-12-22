Артисты театра "Современник" записали аудиоэкскурсию для пассажиров тематического трамвая

Владимир Машков рассказал, чьи голоса зазвучали на маршруте.

В Москве начал курсировать тематический трамвай, посвященный 70 сезону театра "Современник". Проект запущен на маршруте "А" и будет работать на протяжении всего театрального года, предлагая пассажирам необычный формат знакомства с историей столицы и легендарной сцены. Одной из ключевых особенностей вагона стала аудиоэкскурсия, подготовленная самими артистами театра.

Фото: Антон Галкин / Театр &#34;Современник&#34;

Во время поездки пассажиры слышат не только стандартные объявления остановок, но и короткие рассказы, посвященные знаковым местам маршрута, важным спектаклям и людям, связанным с "Современником". Над звуковым сопровождением работали художественный руководитель театра Владимир Машков и артисты труппы, благодаря чему поездка превращается в камерную культурную прогулку по Москве.

"Кроме моего голоса, в салоне звучат наши артисты Алена Бабенко, Иван Стебунов, Татьяна Корецкая, Татьяна Бабенкова, Семен Шомин и Александр Хованский. <...> Ну и конечно, это еще одна возможность почтить память Галины Борисовны и память всех основателей театра, чьи голоса и идеи по-прежнему живут в наших стенах. Каждое объявление, каждая история – это эстафета памяти, которую мы передаем новым поколениям зрителей", – рассказал Владимир Машков в интервью.

Иван Стебунов, Александр Хованский, Татьяна Корецкая. Фото: Антон Галкин / Театр &#34;Современник&#34;

Маршрут "А" проходит через исторические районы столицы, включая Чистые пруды, где расположен театр "Современник". То есть трамвай стал подвижной выставкой и своеобразной экскурсией, которая соединяет культурную память города с повседневной жизнью москвичей.

