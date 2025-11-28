Истра, Звенигород, Зарайск: выставки декабря 2025 в Подмосковье

Лаковая миниатюра, образ Звенигорода кисти Рериха и фестиваль современного искусства в Зарайске – зимний сезон в музеях Подмосковья начинается красиво...

От Москвы до Истры и Звенигорода рукой подать, до Зарайска – два с половиной часа путешествия на машине или на автобусе. Выбраться из столицы, чтобы увидеть хорошую выставку и прогуляться по первому снегу, – чем не план на выходные в декабре 2025? Городской арт-фестиваль "Зарайск. Перезагрузка" (6+)

Где? На разных площадках Зарайска Когда? С 17 ноября 2025 по 9 декабря 2026

Арт-фестиваль "Перезагрузка", обосновавшийся в городском пространстве Зарайска с легкой руки кураторов MSCA, Михаила Левина и Аксаны Прутцковой, претендует на статус культурной сенсации года. Современное искусство в России выбирается из больших городов, чтобы заявить о себе новой аудитории. И хотя "Перезагрузка" завершит работу уже в конце новогодних праздников, фестиваль имеет все шансы обозначить новый поворот в художественной жизни Зарайска.

В рамках фестиваля пройдут три автономные выставки: в арт-пространстве "ЦЕХЪ", в доме поэта-революционера Григория Мачтета, а один арт-объект зрители обнаружат на фасаде здания. В выставках приняли участие известные и начинающие художники, среди "культуррегеров", например, Ирина Корина, Леонид Тишков, Владимир Абих. Не менее интересно и то, как кураторы события попытались связать актуальные для молодого искусства темы с жизнью города: об этом, к слову, намекают названия выставок: в частности, "Наличники Зарайска", "Дом от погреба до чердака", "Вино из одуванчиков". Выставка "ЛАКИ. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй" (0+)

Где? Музей "Новый Иерусалим" (г. Истра) Когда? С 28 ноября 2025 по 24 мая 2026

Федоскино, Палех, Мстера, Холуй – многочисленные родины лаковой миниатюры в России. Зародившаяся в Китае, лаковая миниатюрная живопись успешно прижилась на русской земле во время правления Петра I. Будущие мастера обучались ремеслу в Академии художеств, бережно передавая знания из поколения в поколение, что происходит и по сей день. Сегодня изделия в этой технике включают в себя шкатулки и панно, чайники, подносы и многое другое.

Декоративные по своей сути, предметы лаковой миниатюры не менее интересны как "дневники" культурного быта людей. Лиричные пасторали, милые сердцу натюрморты, исторические фабулы… Лаковые сюжеты впитали в себя целостность русского творчества и особенности регионального мастерства. На выставке в Музее "Новый Иерусалим" представлены более 300 произведений декоративно-прикладного искусства, созданные полусотней народных умельцев из "кузниц" лаковой миниатюры страны. "Рерих. В поисках Небесного Звенигорода" (0+)

Где? Звенигородский манеж Когда? С 4 декабря 2025 по 26 мая 2026

Талантливые люди талантливы… если не во всем, то во многом. Художник Николай Рерих не мыслил искусства без философии, а еще много путешествовал и с особым участием относился к судьбе человечества. Мироощущение автора, удивительное своей полнотой, проявляется в таинственной гармонии рериховских сюжетов, в его беспрекословно узнаваемой живописной манере.

Новая выставка в Звенигородском манеже отражает духовное восхождение художника через творчество: от интереса к истории Руси до филигранных попыток передать дух Гималайских гор. Экспозиция построена вокруг идеи Рериха о городе будущего, "Небесном Звенигороде". Философский взгляд Николая Рериха передан в проекте через цитаты, взятые из его дневников и литературных произведений. Подробности выставок и детали проезда ищите на сайте проектов.