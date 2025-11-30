Актер и телеведущий Леонид Якубович: "Театр – это воздух, а все остальное – хлеб"

В новой повестке нового режиссера Театра на Малой Ордынке Эдуарда Боякова много планов и свежих премьер. Некоторые из них напрямую связаны с участием народного артиста России Леонида Якубовича. В этом году обладатель пяти премий ТЭФИ, звания народного артиста РФ, премии Союза журналистов РФ и других наград отметил свое 80-летие. Кроме активной театральной карьеры, Леонид Аркадьевич участвует и в телепроектах. Так, наряду с телеигрой "Поле чудес", которой в этом году исполнилось 35 лет, он выступил соавтором идеи шоу "Усатые факты".

– В Театре на Малой Ордынке вы участвуете сразу в двух спектаклях. Как вам вообще работается с Эдуардом Бояковым?

– Это "Лавр" по одноименному роману Евгения Водолазкина и "Гарпагон" по мотивам пьесы Мольера "Скупой". Оба спектакля мне очень дороги, а во втором я выступил не только как артист, но и как соавтор французского классика. Сделал собственную литературную редакцию текста и дополнил авторскими монологами, чтобы мой герой из скупердяя Гарпагона превратился в интеллектуала.

А Эдуард Владиславович... во всей этой истории существует только один человек, который знает, что из этого получится, – это режиссер. И я абсолютно ему доверяю и в этой связи нужно либо не участвовать в проекте, либо довериться ему и бездумно пуститься в плавание. А я готов кинуться в любую реку, если лодкой будет управлять он. Бояков стоит у истоков возрождения русского театра – театра, известного еще со времен Волкова, лучше которого в мире никогда не было.

– Вы как-то признались, что когда он предложил вам роль схимника в "Лавре", то далеко не сразу согласились. Сомневались?

– Бояков сумел убедить, что роль мне по плечу. Признаться, что после того как меня пригласили играть роль старца Никандра в "Лавре", я был поражен выбором режиссера, недоумевал, почему Бояков взялся за этот роман, причем сложноструктурированный, житийный. Пробирался с трудом через этот текст. Он очень сложный. Впервые "Лавр" был поставлен на сцене МХАТ им. Горького в 2020-м, а уже на следующий год стал одним из самых обсуждаемых и продаваемых спектаклей в столице. И если вначале я буквально заставлял себя перечитывать, возвращался к каким-то страницам, то теперь уверен: такой спектакль нельзя отнять у зрителей. На него надо водить молодежь, ведь кроме художественных достоинств он имеет просветительское значение. Счастлив, что принимаю в нем участие.

– Вы также отметили, что в этой роли вам довольно сильно мешает телевизионный шлейф ведущего "Поля чудес".

– Понятно, что, несмотря на грим, зритель, который часто смотрит телевизор, видит на сцене того, кого видит: ведущего, предлагающего вращать барабан и [внести] приз в студию в капитал-шоу "Поле чудес". И каждый раз, выходя на сцену, мне приходится ломать это восприятие. Особенно когда в конце первого акта я на коленях, практически в десяти метрах от первого ряда, произношу монолог... Каждый раз холодок по спине идет.

– Ваша дочь стала настоящей театралкой благодаря "Лавру".

– Не поверите: она 8 раз смотрела "Лавр"! И пять раз приходила на "Скупой". Помню, сначала пришла на премьеру "Лавра", потом решила во второй раз, на третий своих подруг привела… Ей двадцать четыре года, тогда было двадцать. Это совсем другое поколение, с совершенно другими измерениями, и для меня это – да, критерий успеха постановок.

Замечательно, если на наши спектакли, в наш театр будет приходить молодежь: будет думать, чувствовать, понимать, сопереживать. Если это будет так, то я буду считать, что мы свою задачу на этой земле выполнили.

– Вы сами как зритель в театрах часто бываете? Что, может, порекомендовали бы к просмотру?

– Ой, нет, не буду. У каждого свои предпочтения. В театрах бываю часто, но я, к сожалению, плохой зритель. В том смысле, что редко бываю как-то сильно увлечен или ошарашен на выходе. К сожалению, довольно много спектаклей, которые меня не устраивают. Это ремесло, не профессия и уж совсем не искусство, а я очень люблю театр и ужасно расстраиваюсь. Театр – это воздух, а все остальное – хлеб.

– Можете сказать пару слов о вашем новом проекте "Усатые факты"?

– По правилам игры три звездные пары пытаются угадать, где правда, а где ложь. После второго тура команда с наименьшим количеством баллов отсеивается, а по результатам третьего определяется команда-финалист. Окончательный размер выигрыша зависит от фортуны.

Идея в том, чтобы зрители и сами участники в развлекательной форме смогли разобраться в любопытных фактах о пространстве, в котором мы живем. Ведь сейчас в интернете довольно много разной информации, и порой сложно отличить, где правда, а где ложь…