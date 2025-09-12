В Голливуде снимут фильм по фанфику о романе Драко и Гермионы из "Гарри Поттера"

Культовый фанфик о романтической линии Драко Малфоя и Гермионы Грейнджер из вселенной "Гарри Поттера" получит голливудскую экранизацию. Студия Legendary выкупила права на роман "Алхимизированные" (Alchemised) писательницы Сен Лин Ю, и сумма сделки – более 3 миллионов долларов – уже названа одной из самых крупных в истории для проектов подобного рода.

Автор книги хорошо известна фанатам под ником SenLinYu. Именно она подарила миру "Кандалы" (Manacled) – мрачную антиутопию, которую читатели сравнивают с "Рассказом служанки". Фанфик собрал более 10 миллионов прочтений и стал настоящей легендой фандома Dramione. К слову, сам Том Фелтон, исполнивший роль Драко в кино, признавался, что читал эти истории.



Alchemised тоже начинался как фанфик, но постепенно вырос в самостоятельный роман в жанре "темное романтическое фэнтези" – с собственной мифологией, новыми персонажами и отдельной вселенной. Книга официально выходит 23 сентября: стартовый тираж – 750 тысяч экземпляров, а переводы уже готовят для 21 страны. Теперь же стало известно, что в Голливуде снимут фильм по книге.



Сен Лин Ю сегодня называют одной из главных звезд фанфикшена: ее тексты скачали более 20 миллионов раз, а началось все с коротких заметок в телефоне пока спал ее ребенок. Сейчас писательница живет в США, сотрудничает с крупнейшим агентством WME и готовит дебют, который обсуждает даже The New York Times.

Для Голливуда это далеко не первый роман, рожденный в фанатской среде: например, "Пятьдесят оттенков серого" начинались как фанфик по "Сумеркам". Но Alchemised отличается тем, что не скрывает своих корней: здесь открыто заявлено – это история про Драмиону.