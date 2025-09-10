Мастерская от города: как московские художники могут претендовать на место для работы

Получить мастерскую в Москве сегодня почти так же непросто, как стать официальным членом Союза художников, а возможно даже сложней.

В советский период членство в МССХ (тогда – Московский союз советских художников) де-юре закрепляло право претендовать на отдельное место для работы в черте города – разумеется, это касалось живописцев, в политической сознательности которых не возникало сомнений. Так или иначе, за годы советской власти был накоплен внушительный фонд помещений, специально переоборудованных под творческую работу. Многие из них находятся в современном центре Москвы.

Сегодня проблема мастерских актуальна для художников разного возраста и стажа: авторы, занявшие свое "место под солнцем", скажем, еще в 1980-е годы, желают его сохранить, в то время как молодежь, только начинающая свой профессиональный путь в искусстве, справедливо печется о перспективе работы хотя бы в крохотной студии. Ситуация превращается в головоломку для всех: меняющееся законодательство ставит под вопрос статус пространств, используемых в качестве мастерских с советского времени, да и у МСХ уже не те возможности по распределению помещений среди своих участников.





Если вам как художнику эта боль знакома, давайте подумаем вместе: какие могут быть выходы из ситуации? Работать из дома кажется привлекательной опцией, но только в том случае, если позволяют квадратные метры – иначе смешивать жизнь и творческие потуги устроит не всех. Очевидная альтернатива – арендовать помещение под мастерскую самостоятельно, однако здесь к финансовому вопросу прирастает проблема юридического характера: где можно организовать мастерскую; согласны ли будут владельцы помещения на использование пространства в таких целях?

И наконец, менее тривиальное решение – стать резидентом творческих студий на время. В столице эта практика существует довольно давно благодаря усилиям креативных пространств и фондов по поддержке искусства. Например, "Открытые студии" Винзавода с 2007 года регулярно предоставляют художникам возможность работы и выставок в стенах ЦСИ; арт-резиденции также организуют Дом творчества Переделкино, Дом культуры "ГЭС-2", Музей "Гараж", Фонд MaxArt и многие другие. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Ассоциации Арт-Резиденций России.





Недавно к частным инициативам по поддержке искусства присоединилось правительственное Агентство Креативных Индустрий (АКИ). В начале 2025 года АКИ инициировало в общем-то беспрецедентный для города проект "Московские Мастерские" – пространство, объединяющее 35 рабочих мест для начинающих художников по адресу: Сиреневый бульвар, 31 (районный центр "Место встречи София").

К сожалению, реклама не является офертой – для участия в проекте необходимо пройти отбор. Более того, выбранные художники не получают мастерские на веки вечные или "пока не надоест" – участие в одном сезоне длится 4 месяца. Организаторы "Мастерских" ожидают, что в течение этого периода резидент будет регулярно приезжать работать и готовиться к итоговой выставке. Также требованием стоит передача художником одной своей работы, созданной за сезон участия в программе, в дар Фонду АКИ.





В свою очередь, "Мастерские" предлагают участникам бонусы в виде образовательных возможностей – лекции, мастер-классы и советы арт-экспертов. Последнее звучит особенно убедительно, ведь курируют "Мастерские" профессионалы с хорошим опытом и знанием сферы искусства: среди них, например, основательница a-s-t-r-a gallery Алина Крюкова, искусствовед Анастасия Постригай, художник и директор MSCA Михаил Левин и куратор Этери Орджоникидзе, ранее работавшая в Еврейском музее, ММОМА и Политехе.

И хотя возможность участия в проекте АКИ не решает проблемы мастерской в долгосрочной перспективе, резидентство может стать отличным стартом карьеры для начинающих художников, способом заявить о себе… и получать более выгодные предложения о сотрудничестве в дальнейшем.

Возрастное ограничение: 18+

Второй сезон "Московских Мастерских" проходит с 9 сентября 2025 года по 12 сентября 2026 года. Предусмотрены экскурсии по мастерским художников по предварительной регистрации.

Подробности первого и второго сезонов, а также условия участия в проекте ищите на сайте Агентства Креативных Индустрий.