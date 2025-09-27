Видео-опера "Книга висячих садов" в Электротеатре: памяти Бориса Юхананова

Буквально полгода назад, в марте состоялась премьера долгожданной кинотрилогии Юхананова "Пик Ник или Сказки Старого Ворона" (18+). Режиссер успел представить работу лично…

Электротеатр Станиславский отдает дань памяти своему любимому художественному руководителю в серии специальных событий.

Например, в конце месяца театр покажет ранние киноработы братьев Алейниковых с участием Юхананова, а также презентует его книгу "Театр целиком. Заметки о кинорежиссуре".





Кроме того, Электротеатр продолжает свой проект "Опера нон-стоп", идущий на площадке с 2023 года. Идея в том, чтобы транслировать видеозаписи уже существующих опер и фильмов на экране в режиме реального времени. Таким образом, у зрителя есть возможность присоединиться к показу (как и выйти с него) в любой момент в период работы проекта.

Экспериментальность формата открывается зрителю постепенно: видеоинсталляция закольцована, то есть действие происходит беспрерывно, но экраном оно не ограничивается – костюмы и декорации к спектаклю представлены на сцене. Следовательно, погружение в сюжет оперы происходит одновременно в пространстве физическом и виртуальном, на стыке неповторимости момента и временной петли, задуманной режиссером.





В рамках проекта "Опера нон-стоп" Электротеатр уже показал сериал "Сверлийцы" (12+) (режиссерская интерпретация Борисом Юханановым шести современных композиторов – Дмитрия Курляндского, Бориса Филановского, Алексея Сюмака, Сергея Невского, Алексея Сысоева и Владимира Раннева), оперу Бориса Юхананова и Дмитрия Курляндского "Октавия. Трепанация" (16+), камерные оперы Александра Белоусова "Маниозис-1", "Маниозис-2", "Книга Серафима" (16+) и другие.





"Книга висячих садов" (6+) – спектакль Бориса Юхананова по одноименному вокальному циклу австрийского композитора Арнольда Шенберга. В основе цикла – необычное построение музыкального материала, додекафония. Известно, что в создании работы большую роль сыграло восприятие композитором драмы собственной жизни, его запутанные отношения с женой и ее богемным любовником. Борис Юхананов вместе с художественной командой проекта решили не копировать биографию Шенберга, а, скорей, пересказать историю метафорично – через голоса и образы героев, их тени и проекции. Получилась символично и экспрессивно, с уважением к зрительскому чувству автономии от авторского нарратива.





Премьера видеоинсталляции "Книга висячих садов" (6+) состоялась в 2023 году. Повтор работы post mortem, в сентябре 2025 года, удачно подсвечивает не только талант Юхананова как режиссера и исследователя процессуальных форм искусства, но и его чувствительность в выборе тем, созвучных времени, не выходящих из вечности.

Подробности проекта смотрите на сайте Электротеатра.