Прима Большого театра Елизавета Кокорева: "С раннего детства мечтала стать "барелиной"

В сентябре на сцене Малого театра – мировая премьера балетного проекта "Планида", состоящего из трех одноактных балетов: "Франческа да Римини", "Нерв" и "Русский характер". Причем уникальность последнего – в необычном музыкальном сопровождении. Главным выразительным средством музыкальной драматургии здесь стал… баян.

В преддверии новой масштабной постановки исполнительница партии Кати, одна из самых ярких и молодых прима-балерин Большого театра Елизавета Кокорева поделилась с нами, каково это – выступать на сцене без пуантов и под аккомпанемент баяна, развеяла мифы о вечно голодающих балеринах, а потом призналась, что у нее, вообще-то, сегодня день рождения!

– Елизавета, поздравляем! У вас все такие дни рождения рабочие?

– Как правило, да. В Большой театр я тоже впервые в день своего рождения, пришла – 17 сентября 2019 года. Именно в этот день начинался новый сезон, и мне сразу доверили ведущую партию! А в 2022-м стала солисткой театра. Я всегда мечтала работать в Большом – вершине Олимпа с величайшей историей и великими личностями, которые создавали шедевры мирового классического балета. Кстати, в балетную труппу я попала, еще даже не окончив Московскую государственную академию хореографии, и хорошо помню, проходя мимо гримерок, как шептались старшие по возрасту танцовщицы: "Кто эта Кокорева? Почему она это танцует?"

– Вы же из балетной семьи. Стать балериной с рождения, наверное, было предопределено?

– Я росла в творческой атмосфере, мой папа бывший артист балета, балетмейстер Валерий Кокорев. С ним я часто проходила за кулисы, в театр, с самого раннего детства мечтая стать "барелиной".

Так я говорила. Но никто и никогда в моей семье не настаивал на продолжение династии. Более того, папа специально меня никуда не отдавал, ни в какие студии, ни к каким педагогам. Серьезно я начала танцевать только в Академии хореографии, тогда как большинство начинают заниматься балетом лет с трех…

– На предложение войти в проект "Планида" сразу откликнулись? Балет и баян – это вообще совместимо?

– Так как я уже была хорошо знакома и с хореографом Павлом Глуховым, и с продюсером, то согласилась буквально сразу, не раздумывая. Я знала, кто и что делает, тем более, познакомившись с ролью, поняла, что она хорошо ляжет на меня: молодая влюбленная девушка, с верой и надеждой в душе. И такая необычная коллаборация – балета и баяна – показалась мне довольно интересной и непростой. Впервые в истории балета баян звучит как главный солирующий инструмент. Такого еще не было. Необычная для балета музыка Айдара Гайнуллина заставила гадать, какие эмоции она несет. Энергетика у нее мощная. Приходила на репетиции порой в 8-9 вечера, уставшая. А тут сразу – как энерджайзер.





– Вы тут добавили, что баян – не единственная особенность этого балета. Вы еще и без пуантов на сцену выходите?

– Здесь все сложно: и тема, и новая хореография Павла. Я раньше работала с ним, но всегда были традиционные пуанты, а в "Русском характере" мы выходим в балетках. И это совсем другая хореография: движения заземленные, массивные. Балерине, тем более такому "полудохлику" весом 42,5 кг, как я, трудно быть массивной.

– Кстати, о массивности. Как вам удается такой вес постоянно поддерживать. Строгие диеты? Ограничения?

– Ничего сверхъестественного не приходится делать. Учитывая мои ежедневные нагрузки, пока перспективы растолстеть нет. Мне повезло с конституцией: я маленькая и не могу много весить, не расположена к этому. Признаюсь, никогда в жизни не сидела на диетах: и мясо ем, и шоколад. Обожаю итальянскую кухню, японскую. Когда оказываюсь в другой стране, то всегда ищу местный ресторанчик – продегустировать аутентичную кухню. Обязательный уже ритуал такой. Ну а дома, порой, и гречка с майонезом – отлично! Майонез, конечно, не "балеринская" еда…

– Вы путешественница или домашний человек? Часто куда-то выезжаете?

– По своей натуре я бы очень хотела быть путешественницей. Но времени сильно не хватает. Я привязана к работе, рабочему четкому графику и благодарю бога, что моя работа дает такую возможность – видеть другие страны, города. Иногда времени совсем нет, путь ограничен от театра до отеля и обратно. Но когда не такая тяжелая программа, мы заказываем гида и с удовольствием начинаем изучать окрестности.





– Где были в последний раз?

– Это была Испания! Барселона! Обожаю этот город! В ноябре снова туда собираюсь с гастролями! В предвкушении.

Рим – это моя сбывшаяся мечта: Колизей, фонтан Треви... Бросить в него монетку, как это делала Одри Хепберн в "Римских каникулах".

Я люблю наслаждаться не только музеями, но и самими городами, погружаясь в их атмосферу.

– Вы не раз повторили, что в вашей жизни большую роль играет музыка. Какую больше всего предпочитаете?

– В зависимости от настроения. В самолете – однозначно классику. Сажусь и сразу – наушники. Отлично успокаивает и на эмоции больше выбивает. А когда я услышала игру на баяне, то просто была поражена, какая в нем сила. Теперь этот инструмент – моя любовь! В голове сразу складывается история, движения, которые ты хочешь воспроизвести.

– На отдых времени хватает? В свободные минуты чем занимаетесь? Как восстанавливаете силы?

– Таких точных восстанавливающих практик, которые всегда помогут, у меня, увы, нет. Стараюсь ходить на массажи, СПА, физиопроцедуры. Но главное занятие – просто побыть дома: поспать, полениться, что-то вкусненькое приготовить. Стала замечать, что готовка отлично нервы успокаивает.

– А помните роли, после которых приходилось особенно восстанавливаться?

– О, после "Ромео и Джульетты" в Большом. Премьера долго готовилась, где-то шесть прогонов подряд было, и все шесть раз приходилось на сцене в роли Джульетты умирать, страдать. Было очень сложно даже эмоционально. Одна мысль: сохранить и довести себя до премьеры!

Но, знаете, вся тяжелая балетная "кухня" всегда остается за кулисами. На сцене для меня важно подарить каждому зрителю эмоцию – то, зачем он пришел, и выложиться на все сто.