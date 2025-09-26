"Ромео и Джульетта" на новый лад: шекспировские страсти перенесли в "лихие" 90-е

"Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте", – этими словами Герцога заканчивается знаменитая пьеса Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". С печального события начинается спектакль, поставленный Алексеем Карпенко и Гариком Рудником в театре "Особняк Дашков, 5": семья Монтекки хоронит своего единственного сына Ромео, а зрители спектакля – это гости траурной церемонии.

"Наш сын видел в этой девочке ангела, но ангелы не живут в нашем аду, они в нем сгорают, и она сгорела – не смогла без него. Романтично? Нелепо! Сегодня там, на другой стороне, другой отец тоже хоронит своего ребенка", – говорит гостям безутешный отец покойного. Он с бородой и в кожанке похож то ли на бандита из 1990-х, то ли на кавказца, который держит на вещевом рынке точку. На рынке, кстати, и начнется эта грустная история.





Зрители скроются за одинаковыми масками и окажутся в той поре, которую теперь принято называть "лихими девяностями". "Убери мобилу и приятного, мать вашу, вечера!" – слышат они предупреждение. И сразу понятно: это совсем не из классика английской литературы.

Мир вокруг – казино с пачками шальных долларов, гаражи, ларьки, в которых торгуют эротическими журналами и жевательными резинками, ночной клуб, комнаты, в которых плакаты с артистами на стенах, проигрыватели компакт-дисков и другие приметы той поры.

Словно при помощи машины времени перемещаешься на тридцатилетие назад и узнаешь в обстановке вокруг то, как сам жил 1990-х. Такие же железные почтовые ящики были в подъезде, такие же граффити были на стене, в такой же бар модно было ходить. Получился эдакий интерактивный музей современной истории, где все можно трогать. "Но помните, вещи оставляют следы ваших пальцев", – предупреждает Прокурор гостей. Он расследует причины трагедии – в городе погибли два подростка. И зрители на протяжении двух часов пытаются выяснить, что же привело к ней.

Действие разворачивается нелинейно и одновременно на трех этажах. Можно следовать за одним героем, а можно увлечься другим. Можно досмотреть сцену, а можно отправиться дальше. Можно наблюдать за событиями в одной комнате или изучить все пространство. В любом случае собрать все части этого пазла невозможно – у каждого сложится своя картина. Окажется, например, что мама Ромео – владельца модного в ту пору стриптиз-клуба. А за Няней Джульетты ухаживает Милиционер…

От Шекспира, собственно, тут осталась лишь фабула, некоторые фразы и балкон, на котором Джульетта объясняется с возлюбленным. Проходящие внизу обычные горожане с удивление смотрят на это действо.

Разворачивается оно под специально написанный трек, где рейв смешивается с техно, а рок соседствует с металлом, но все равно узнаешь хиты той поры – от группы "Демо", "Руки Вверх!" и "ДДТ".

То и дело видишь проекции безликих панельных многоэтажек: мол, тут живут герои. Но в конце спектакля их сменит проекция сверкающих небоскребов Москва-сити. Это как знак того, что история о ненависти, вражде и несчастной любви, в общем-то, универсальная. Что в конце XVI века, когда писал Шекспир, что в веке XX, что в XXI меняются лишь вещи и дома, но не люди, их отношения и нравы.

Возможно, не все сцены, особенно в отрыве от остальных, можно расшифровать, не все герои сразу узнаваемы. Но создателям удается весь спектакль держать зрителей в напряжении. Героев, которые находятся на расстоянии вытянутой руки от тебя, трогать нельзя, а вот они могут взаимодействовать со зрителями: пригласить на танец, запереть в камере, предложить присесть рядом. В этом и заключается иммерсивность.

Этот формат сегодня очень востребован, поскольку у людей сформировалось клиповое мышление – сложно сконцентрироваться на долгой сцене, на долгом монологе. А тут ты в любой момент можешь переключить внимание, пойти в другую комнату, начать наблюдать за иным персонажем.





В "Особняке" уже показывали "Вернувшихся" по мотивам пьесы Ибсена, "Преступление и наказание" по роману Достоевского, "Щелкунчик. История, которую ты не знал" по рождественской сказке Гофмана. Идейный вдохновитель, продюсер и хореограф Мигель каждый раз удивляет столичных театралов. С "Ромео и Джульеттой" это ему снова удалось – билеты по цене от 8900 до 40 тысяч рублей проданы на несколько спектаклей вперед.