"Вальс-Бостон": мюзикл по песням Розенбаума раскрыл тайну русской души

По песням Розенбаума можно изучать не только нашу историю, культуру, фольклор, но и саму русскую душу. Теперь, впрочем, ее можно будет и увидеть – в Москве состоялась премьера мюзикла "Вальс-Бостон", созданного на основе композиций Александра Яковлевича.

Надо заметить, что песни Розенбаума – это не популярная легкая музыка. Они требуют от слушателей подготовки, интеллекта и жизненного опыта. Первоклассная поэзия, мелодизм, сюжетность – вот за что их любит уже пятое поколение поклонников барда. Поэтому несколько раз возникала логичная идея сделать по ним что-то.

"В свое время мы с моим близким другом писателем Аркадием Вайнером задумывали спектакль по одесским рассказам Бабеля и по моим одесским песням, – говорит Розенбаум. – Но, когда только начали этим заниматься, Аркаша ушел из жизни. А сегодня, в силу сегодняшних обстоятельств, Одесса прозвучать у нас пока не может… Потом были разговоры о мультфильмах по моим сюжетным песням. Но все не получалось найти время, поскольку я очень рабочий человек – 8-9 месяцев в году на протяжении уже почти полувека езжу с концертами".

Воплотить давно задуманное удалось лишь сейчас. А сделал этот Максим Миронов, который был режиссером телепрограммы "Вечерний Ургант", поставил множество театральных и телевизионный церемоний, а главное, сделал успешный мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" по песням группы "Секрет".





Вообще, таких проектов немало – вспоминаются Mamma Mia! по хитам ABBA, We Will Rock You по композициям Queen, а в октябре выйдет спектакль по шлягерам Басты. Да и сюжет такой в музыкальном театре уже был: в рок-опере "Юнона и Авось" Кончита ждала своего возлюбленного более 30 лет – примерно, как и героиня "Вальса-Бостона" Дина.

Но все равно у этого мюзикла есть особое настроение и нерв. Это можно было понять уже по именам тех звезд, которые вообще сторонятся светской жизни, а тут пришли на премьеру. Владимир Познер, Иван Ургант, Елена Малышева, Лев Лещенко, Владимир Винокур знают и любят песни Розенбаума. В спектакле эти блатные, казачьи и одесские шлягеры обрели захватывающее визуальное воплощение. Зрители оказываются в самом старом историческом районе Ростова-на-Дону Богатяновке, где промышляют жиганы, фраера и щипачи, в кабаке; на лесоповале в лагере на Колыме; в донской станице; в вагоне поезда, который везет служивших на фронте зеков... Перед нами – большая, тяжелая, драматичная, но полная надежды человеческая жизнь. "Просто случилась жизнь", – как скажет герой спектакля Костя "Ромаш".





По сюжету он, уже на закате лет, вспоминает, как из-за одной только ночи в юности все пошло под откос. Лучший студент медицинского факультета, которому остался только один экзамен до блестящей карьеры врача и переезда в Петербург, попал в ростовский кабак. Тот самый, в котором, по песне Розенбаума, "скрипач ростовский Моня, когда-то бог симфоний, играет каждый вечер". А там – криминальные авторитеты и невероятная женщина, которая споет:

"Заходите к нам на огонек, —

Пела скрипка ласково и так нежно.

В этот вечер я так одинок,

Я так промок, налей, сынок…"

22 композиции Розенбаума и даже некоторые обстоятельства из них сложились в пронзительную историю любви. Причем звучат не только раскрученные его хиты, как "Утиная охота", "Гоп-стоп", "Ау", но и те, которые редко можно услышать вне концертов Александра Яковлевича.

Мюзикл, подобно оперетте, априори предполагает легкость. Но "Вальс-Бостон" – серьезный музыкальный спектакль, который каждое мгновение заставляет сопереживать герою. Порой хочется, подобно его матери, закричать: "Не ходи туда! Не делай этого!" А от некоторых моментов и вовсе ком в горле. Чего только стоит дуэт молодого и пожилого "Ромаша" (в спектакле несколько состав, на премьере их играли Александр Скрыпников и Александр Яцко) в конце второго акта:

"Полем, полем, полем,

Белым, белым полем дым.

Волос был чернее смоли —

Стал седым".

Звучит эта песня, как и все здесь, в новой аранжировке. Композитор и продюсер Евгений Загот привнес в каждую что-то неожиданное, свежее. А прочтение "Есаула" потрясло даже самого Александра Розенбаума – он назвал это "великой находкой".





История, рассказанная в "Вальсе-Бостоне", актеры, задействованные в нем, звучащая там музыка, придуманные обладательницей двух "Золотых масок" Марией Даниловой костюмы – это тоже великие находки. Насладиться ими можно восемь раз в неделю в столичном Театре Эстрады на протяжении нескольких месяцев подряд.