Бэнкси может лишиться анонимности из-за нового граффити

В Лондоне разгорается скандал из-за нового произведения уличного художника Бэнкси. Его работа появилась на стене Королевского суда и мгновенно вызвала внимание как публики, так и властей. На граффити изображен судья в парике и мантии, обрушивающий молоток на протестующего, что многие расценили как отсылку к недавним массовым задержаниям демонстрантов в британской столице.

Уже через несколько часов после появления рисунка фасад здания прикрыли металлическими щитами, а позже власти объявили, что изображение будет удалено. Причина – охраняемый статус объекта культурного наследия, который не допускает каких-либо изменений внешнего облика. Полиция Лондона начала расследование по факту "преступного ущерба", под который подпадают действия даже самых известных авторов.

По действующим законам, если стоимость восстановления объекта превысит пять тысяч фунтов, нарушителю может грозить до десяти лет тюремного заключения. В противном случае наказание ограничится штрафом или кратким арестом. Для самого Бэнкси это может означать необходимость раскрытия своей личности, если дело дойдет до суда, ведь в ином случае участвовать в процессе будет невозможно.

За почти тридцать лет творчества Бэнкси сумел сохранить тайну, превратив анонимность в часть собственного образа. Однако последние работы художника все чаще затрагивают политические и социальные темы, что делает его объектом пристального внимания не только ценителей искусства, но и властей.

Несмотря на угрозу потери конфиденциальности, эксперты сходятся во мнении, что интерес к его произведениям не ослабнет. Картины Бэнкси продолжают продаваться за миллионы на мировых аукционах, а каждый новый мурал мгновенно становится предметом ожесточенных споров о границах искусства и закона.