"Ларец", "Арт Ель" и "Каменка": как регионы экспериментируют с творческими пространствами

В подборке Клео.ру – арт-пространства из разных уголков России, которые предлагают новый подход к организации творческой среды.

"Ларец" (0+) в Суздале

Изба-галерея





Представьте себе картину: середина XIX века, в городе Суздаль на ныне Слободской улице строится деревянная изба – обычно-симпатичная, мало чем примечательная. Но именно эта избушка уцелела среди десятков других, дожила до наших дней. Ни революция, ни военные годы сильно не подкосили здание, хотя, конечно, оно достраивалось. Сегодня выглядит логичным организовать в избе Музей быта или просто присоединить ее к какому-нибудь культурно-архитектурному комплексу, однако суздальские активисты решили поступить иначе (и не прогадали).





Местное творческое сообщество МИРА основало на базе избы экспериментальную арт-площадку под названием "Ларец", где высказывания современных художников пересекаются с фольклором и городским наследием. До середины декабря в "Ларце" проходит выставка "ИСКРА. МИРА коллекция: периодика 1920-х–1930-х годов" (0+) в рамках Биеннале частных коллекций. В экспозиции представлены более 500 журнальных обложек из России и Франции, а концепция "ИСКРЫ" отсылает к историческому событию: открытию павильонов СССР на Всемирной выставке в Париже.

"Арт Ель" (0+) в Новосибирске

"3 в 1" для творческой публики





Творческое пространство в центре Новосибирска привлекает гостей не только своим интересным дизайном (дышится здесь свободно, как в лесу, а с потолка свисают светильники-шишки), но и функциональностью. Во-первых, часть "Арт Ели" занимает мастерская "Замысел" – специально оборудованная зона, которую могут арендовать художники для работы и подготовки к выставочным проектам.





Во-вторых, в пространстве есть своя галерея, где, например, сейчас проходит лаборатория моды Elnik.Lab (0+), а вообще встречаются самые разные проекты: от уличного искусства до вернисажей Союза художников. Ну и наконец, в "Арт Ель" можно просто заглянуть на досуге: коворкинг "Большой Ельник" предлагает комфортную рабочую зону, доступ к вайфаю и к арт-библиотеке, где живут потрясающие книги об искусстве на разных языках. Желающие провести выставку или другое событие на просторах "Арт Ели" могут связаться с администрацией через форму-заявку.

Арт-резиденция "Каменка" (0+) в Красноярске

Место встречи бизнеса и искусства





В отличие от предыдущих проектов, "Каменка" является государственной инициативой: она входит в сеть федеральных резиденций "Таврида. АРТ", имеет рекомендацию от Росмолодежи. Идея "Каменки" в том, чтобы собрать на одной территории деятелей и предпринимателей сферы искусства: если в результате этого общения родится творческий проект, победителями из игры выйдут все ее участники.





Даже если вы не считаете себя бизнесменом или художником (живописцем, музыкантом, танцовщиком, автором, работающим в любом творческом жанре), красноярскую арт-резиденцию будет интересно посетить в любом случае. В летний сезон гости "Каменки" могут посмотреть кино под открытым небом, принять участие в мастер-классах и розыгрышах; в любое время года аудитории доступны арт-маркет (сувениры ручной работы), общественное рабочее пространство и выставочные активности.

Подробности смотрите на сайтах проектов.