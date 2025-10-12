В Сети появились кадры нового Альбуса Дамблдора со съемок сериала о "Гарри Поттере"

В Сети появились первые фотографии актера Джона Литгоу в образе легендарного директора Хогвартса Альбуса Дамблдора со съемочной площадки сериала "Гарри Поттер" от HBO.

Кадры сделаны в Англии, на побережье Корнуолла, где сейчас проходят съемки. 78-летний актер, известный по сериалам "Корона" и "Декстер", предстал в традиционном волшебном образе – с длинной серебристой бородой, очками в тонкой оправе и изумрудным плащом с фиолетовыми вставками.

По информации британских СМИ, часть сцен снимают на живописном полуострове Лизард – создатели сериала ищут новые пейзажи для мира магии. Местные жители рассказывают, что наблюдали, как "Дамблдор" репетирует сцены на открытом воздухе, держа в руках карточки с репликами.



Инсайдеры отмечают, что костюмы персонажей в сериале сохранят дух оригинальных фильмов. Однако режиссер первых частей киносаги Крис Коламбус уже успел выразить недоумение, что создатели не решились на более смелую визуальную концепцию.



Сам Литгоу признается, что роль для него особенная и он сделает все возможное, чтобы не разочаровать поклонников волшебного мира.

"Я знаю, что было много людей, потрясенных тем, что американца наняли на роль величайшего английского волшебника. Но я сделаю все возможное", – заявил актер.

Сериал, созданный по мотивам книг Дж. К. Роулинг, обещает стать самым масштабным проектом HBO за последние годы. Премьера первого сезона запланирована на 2027 год, и, по словам продюсеров, он станет лишь началом – зрителей ждут семь сезонов магической истории, пересказанной заново.