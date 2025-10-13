Андрей Кончаловский: "Мы решились на этот дерзкий поступок – рассказать историю нашей великой страны"

Буквально на днях в Москве состоялась светская премьера масштабного проекта Андрея Кончаловского, "Хроники русской революции". Главные роли в сериале, который больше позиционируется как целый кинороман, – сыграли известные актеры Юрий Борисов, Юлия Высоцкая, Евгений Ткачук, Никита Ефремов... В целом в 16 сериях по 55 минут поучаствовало более 350 персонажей, почти половина из которых реально существовавшие люди.

Появившись "под самый занавес" на красной дорожке, чета Кончаловских произвела настоящий фурор. 88-летний Андрей Сергеевич вместе с 52-летней Юлией Высоцкой с удовольствием сфотографировались вместе с экранным Владимиром Ильичом – актером Евгением Ткачуком – и долго позировали перед камерами. А перед самой премьерой, выйдя на сцену, Кончаловский произнес длинную речь, в которой отметил, что вложил в проект, изначально задуманный как монументальное эпическое полотно о "событиях, потрясших мир в начале XX века", все свои творческие силы.

"Я смиренно прошу у судьбы прощения за то, что мы решились на этот дерзкий поступок – рассказать еще раз, может быть, по-другому, историю нашей великой страны, и эти великие события, значимость которых очень трудно преувеличить, особенно сегодня, когда все уходит вдаль и на песке остаются только следы, заметаемые ветром истории", – отметил режиссер.

Действие картины происходит во времена тектонических изменений как в судьбе страны, так и в жизни ее граждан: Русско-японская война, первая революция, падение монархии, гражданская война. Детально выписанный, основанный на реальных исторических фактах сюжет охватывает период с 1905 по 1924 год. И не случайно, что режиссер сравнивает свою работу с долгим и трудным путешествием, добавляя, что это была смелая попытка что-то понять про Россию, про тех, кто двигал революцию, про тех, кого она смела. Сложные времена рождали сложных людей.





"Надо быть либо достаточно глупым, либо весьма безумным человеком, чтобы браться и рассказать о событиях колоссального размера, которые потрясли мир в начале прошлого века. И размер этот очень сложно охватить и тем более передать. Вот соразмерность и была для меня самой большой задачей, которую я решал, пока шел, закрыв глаза, по этой дороге. Смотрите, какая огромная толпа принимала участие в этом путешествии! Это путешествие вокруг земного шара, и счастье, что мы дошли до гавани и не утонули по дороге! Для меня важно, ценно и дорого, если мы снова вспомним тех людей, которые творили историю и которых вела судьба, а, может быть, даже сметала, и попробуем их снова прочувствовать и полюбить", – делится Андрей Кончаловский.

Кастинг киноромана – а надо было подобрать актеров на роли от Владимира Ильича Ленина, Николая II, Распутина, Гапона до танцовщицы Матильды Кшесинской – начался задолго до начала съемок и продолжался практически до последнего дня. Персонажей с "лицами той эпохи" искали буквально по всей стране: в десятках городов, на улицах. В итоге в картину попадали даже непрофессиональные актеры, но удачно подходящие по типажу, внешнему сходству. Как отметил Кончаловский, особенно долго они подбирали актера на роль Ленина.

"Для передачи достоверного образа "лысины и бородки" было недостаточно, – говорит Кончаловский. – И когда Жене Ткачуку сделали грим, я просто обалдел. Нам удалось достичь уникальной трансформации внешнего облика, он стал просто феноменально физически похож на Ленина. Особенно в профиль. Это было очень-очень важно".

Супруга режиссера Юлия Высоцкая также не осталась без главной роли. Она сыграла отчаянную авантюристку, импульсивную и непредсказуемую Ариадну Славину. Николая II исполнил просто неузнаваемый в гриме Никита Ефремов, а в молодом офицере охранного отделения Михаиле Прохорове, который по долгу службы оказывается в самой гуще событий, мы узнаем номинанта на премию "Оскар" Юру Борисова. В приму Мариинского театра Матильду Кшесинскую перевоплотилась Ольга Лерман.





Говоря о персонажах, Кончаловский сразу подчеркнул, что любой человек содержит в себе амбивалентность. Самое увлекательное в режиссуре – это найти оправдание поступкам человека.

"Мне было интересно найти эмпатию в таких персонажах, о которых сформировано либо одно, либо другое мнение. Хотелось, чтобы исторические личности в этой картине вызывали эмоциональный отклик: не император или Ленин, как вождь и трибун, а просто люди со слабостями, с претензиями, с надеждами. Недаром я назвал наш сериал "Хроники русской революции", ибо хроники – это описание каждодневных событий, которые могут не иметь большого значения, когда они вырваны из контекста. Но когда эти малозначимые вещи выстроены в цепь, они начинают приобретать важное, иногда роковое значение", – отметил Кончаловский.