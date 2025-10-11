Фестиваль авторского кино "Каро/Арт #4" пройдет в четырех городах России

Фестиваль стартовал в 2016 году, предоставив российскому зрителю регулярную возможность знакомиться с интересными картинами отечественных и иностранных кинорежиссеров. Среди основных номинаций фестиваля – национальные и зарубежные премьеры, классическая программа, под которой подразумеваются "иконы стиля" предыдущих десятилетий, а также записи театральных спектаклей.

В 2024 году афишу события дополнили рубрики "Лекторий", "Видеоарт", "Мода" и "Музыка".





Четвертый сезон "Каро/Арт" первым делом посетит Москву и Санкт-Петербург: в двух столицах фестиваль пройдет с 15 по 19 октября, в кинотеатрах "Октябрь" и "Варшавский экспресс" соответственно. В период праздников "Каро/Арт" возьмет курс на Краснодар и Новосибирск, где также презентует свою программу с 30 октября по 4 ноября.

Темой настоящего сезона кураторы фестиваля выбрали сюрреализм. Сюрреализм как тайна и соблазн, игра воображения и неведомая сила бессознательного. Подробней об идеях модернистского направления расскажет искусствовед Надежда Плунгян на своей авторской лекции (рубрика "Лекторий"). Традиционно чести открывать и завершать "Каро/Арт" удостоились яркие, неоднозначные картины: "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера (Норвегия, 2025) в качестве пролога расскажет необычную семейную историю, в которой личное переплетается с карьерными амбициями, а "Воскрешение" Би Ганя (Китай/Франция, 2025) в финале программы погрузит зрителя в сновидческое общение человеческого разума и андроида.





Зарубежные премьеры "Каро/Арт #4" включают в себя как боевики и триллеры ("Дело семейное", 2025; "Однажды в Газе", 2025; "Ловушка для кролика", 2025), так и детективы ("Частная жизнь", 2025; "Отражения #3", 2025), а также драму с налетом таинственности ("Звук падения", 2025). Словно в контрасте с напряженной угрюмостью "иностранцев", направление российского кино представлено более тонкими, меланхоличными работами ("Мужчина, который мне нравится", 2024; "Бесконечный апрель", 2025), крышесносной фантастикой ("Ганди молчал по субботам", 2025; "Тени Москвы", 2025), историческим и документальным кино ("Гирокастра", 2024; "Лес. Хранитель жизни", 2025) и, да, одним фильмом ужасов ("Искупление", 2025).





Больше всего разнообразия в новом сезоне демонстрирует классическая программа: старейшей из представленных киножемчужин является картина Бастера Китона "Шерлок Младший" (США, 1924), а, пожалуй, самыми необычными ретро-фильмами стали "Яйцо ангела" Мамору Осии (Япония, 1985) и "Анимационные сны Дмитрия Геллера" (Россия, 2023-2024). Театральный блок "Каро/Арт #4" сочетает в себе как постановки классики ("Собачье сердце", МТЮЗ, 1987; "В ожидании Годо", Театр им. Ленсовета, 2001; "Котлован", Театр "Старый дом", 2023), так и более экспериментальные форматы: например, психологический спектакль "Мать" Анастасии Паутовой и одноактный балет "Русские тупики" (хор. Максим Петров, муз. Настасья Хрущева).





Короткий метр Константина Денискина по сценарию Паулины Андреевой "Спасибо, хорошего вечера!" с трудом поддается классификации: трогательный рассказ о попытках театрального гардеробщика помочь двум подросткам поступить в Школу-студию МХАТ как будто стоит особняком, приглашая зрителя к индивидуальному знакомству.

Наконец, если для вас убедительней всего звучат фильмы-"портреты" с биографическим бэкграундом, стоит присмотреться к специальным рубрикам. В фокусе блока "Мода" в этом сезоне история создания бренда одежды 12 STOREEZ, выросшего из екатеринбургского стартапа, музыкальный блок посвящен российский инди-группе "Сироткин", а "Видеоарт" "возглавила" Мастерская художника Виктора Алимпиева.

Показы некоторых фильмов будут сопровождаться обсуждениями с участием экспертов. Подробности программы смотрите на сайте фестиваля "Каро/Арт".

Возрастное ограничение: 18+