В Москве представили программу "Российской креативной недели-2025"

Достижения российской креативной индустрии, перспективные точки роста и стратегию развития отрасли представят на VI форуме-фестивале "Российская креативная неделя". Мероприятия пройдут 25-27 сентября в Москве на площадке Национального центра "Россия". Магистральной темой события станет формирование ценностно-ориентированной модели креативной экономики в России на ближайшее десятилетие. Об этом рассказали организаторы и партнеры форума на пресс-конференции 16 сентября.

Как отметил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, креативные индустрии уже вносят значительный вклад в экономику страны. Только в 2024 году валовая добавленная стоимость креативной экономики составила 7,5 триллиона рублей, из них 3,3 миллиарда рублей приходится на Москву – признанную столицу креативных индустрий. Но и в других субъектах РФ эта сфера с каждым годом получает все большее развитие.





"Креативные индустрии играют уже заметную роль в экономике регионов. То есть это не просто финансирование каких-то таких красивых игрушек, искусства. Нет, это экономически высокопотенциальная сфера. Именно креативные индустрии являются большой точкой роста экономики", – убежден Новиков.

Работа специалистов креативных индустрий нас окружает повсеместно. Творческие люди реализуют свой талант не только в архитектуре, искусстве, моде, медиа. Сегодня любой продукт, чтобы быть конкурентоспособным, должен быть привлекательным, удобным, вызывать позитивные чувства. На это направлены усилия дизайнеров, конструкторов, сценаристов, продюсеров. Иначе говоря, мы видим объединение творчества и инновационных технологий в разных сферах жизни, вплоть до тяжелой и военной промышленности.





"Сегодня дизайн – это неотъемлемая часть всех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ во всех производственных компаниях мира, включая Россию. Это важно при создании автомобилей, бытовой техники и многого другого, чем занимается в том числе "Ростех", – подтвердила управляющий директор госкорпорации "Ростех" Елена Дружинина.

В качестве примера она привела линейку вертолета Ми-17, где в конфигурации "Аурус" предлагается комфортабельный салон на 10 пассажиров с кухней, гардеробом, удобными креслами и климат-контролем.

Учитывая вступивший в силу в этом году федеральный закон о креативных индустриях, организаторы шестой "Российской креативной недели" предложили три направления деловой программы форума:

ценностно ориентированная экономика – 2035;

пространственное развитие страны и регионов в эпоху нового типа экономики;

роль творческого человека в формировании новых экономических моделей.

Таким образом, речь пойдет не просто о развитии креативных индустрий в России, а о практическом переходе к креативной экономике, которая включает в себя очень широкую повестку. И даже такие сугубо культурные направления, как литература, музыка, театр, кино могут приобрести прикладное значение, когда направлены на реализацию общей цели. На это обратил внимание российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский.





"Если говорить о кино в этом отношении, то оно может выступать как инструмент повышения узнаваемости национального бренда, узнаваемости страны. Вот как сейчас благодаря нескольким корейским фильмам Корея стала популярна в туристическом плане. Второй аспект – кинематограф может применяться для создания положительного образа страны за рубежом. Кино может создать мечту, которая будет вести нас вперед и работать на несколько поколений", – пояснил Кончаловский.

Всего на пространстве Наццентра в Москве будет организовано шесть тематических площадок: "Визионеры", "Деловая программа", "Дизайн и технологии", "Медиа", "Контент", "Развитие территорий", а также большая выставка ЭКСПО, где своим лучшим практическим опытом поделятся регионы.





"Почему вдруг родилось ЭКСПО в этом году? Потому что нам с вами, как стране, есть что показать. Мы прошли этот пятилетний этап и сейчас можем точно сказать, что "Российская креативная неделя" 2025 года станет витриной достижений всей страны по развитию креативной экономики", – подчеркнула директор форума "Российская креативная неделя", президент АНО "Креативная экономика Марина Монгуш.

Она также отметила уникальность Форума-фестиваля 2025 года: он впервые проходит в Москве и Санкт-Петербурге. 25 и 27 сентября в столице – в Национальном центре "Россия", 28 и 29 сентября – в Санкт-Петербурге в Государственной академической капелле и государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.