Искусство для разбитых сердец: танцы, плов и коллективные практики на арт-биеннале в Бухаре

Международный охват события, его фокус на практиках настоящего беспрецедентны для культурной истории страны. Куратором первого выпуска биеннале выступила арт-директор фонда искусств в Дакке Диана Кэмпбелл (США), а креативным директором – основатель архитектурного бюро waiwai Ваэль Аль Авар (Ливан). Событие инициировано Фондом развития культуры и искусства Узбекистана. Торжественное открытие биеннале состоялось 5 сентября 2025 года.





На протяжении двух с небольшим месяцев Бухара – исторический центр которой входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО – стала одновременно гостеприимным и выставочным пространством, местом погружения в локальное наследие и знакомства с голосами актуальной арт-сцены. Особенностью и, если эта версия подтвердится временем, визитной карточкой Бухарской биеннале является сочетание разнообразных практик – художественных, ремесленных, исследовательских – сразу под двумя куполами, современного искусства и национальной традиции. Среди участников проекта (всего их более 70) якорь составляют узбекские художники, но также есть авторы из Германии, Франции, США, Бразилии, Индии и некоторых других стран. Значение в этом контексте имеет и выбор руководства биеннале: это зарубежные кураторы, имеющие опыт работы на Ближнем Востоке.





Тема премьерного сезона биеннале звучит как "Рецепты для разбитых сердец". Подробности о работах участников хранятся организаторами в секрете (лучше один раз увидеть, тем более, если вы планировали поездку в красивый осенний Узбекистан), а вот сами "рецепты" немного приоткрываются зрителю: например, в кураторском тексте Дианы Кэмпбелл.

"Сердце – комплексный орган, который необходимо поддерживать, так как оно бьется всю жизнь. В сердце сосредоточены идентичность и потеря, в нем соединяются душа, тело и разум, материальное и спиритуальное".

Согласно Кэмпбелл, разбитое сердце способно к трансформации, особенно действенно здесь творческое самовыражение.





Итак, что же предлагает куратор Бухарской биеннале в качестве "рецептов для разбитых сердец"?

Посетить Бухару, родину философа Ибн Сины (X век), интеллектуальный и экономический центр Шелкового пути. Мыслитель отмечал, что город, построенный из глины и кирпича, в отличие от каменных городов, впитывает в себя влияние сил природы и поэтому всегда открыт изменениям. Так, смешение культурных, религиозных и исторических факторов формируют уникальное полотно Бухары, приглашающее его гостей и жителей к рефлексии и исследованию.

Не последнюю роль в знакомстве с городом играет кухня. По преданию, Ибн Сина придумал плов, чтобы излечить сердце принца, не имевшего возможности жениться на дочери ремесленника. И если сам состав этого древнейшего, питательного блюда выглядит для вас недостаточным аргументом в сердечных делах, Кэмпбелл предлагает обратить внимание на научный факт: совместная трапеза сильно повышает субъективное ощущение счастья, согласно выводам психолога Даниэля Канемана.

Кстати, соприкоснуться с узбекским гастрономическим наследием возможно в рамках биеннале: например, на ужине бухарско-еврейской кухни, где будут презентованы фирменные рецепты семьи Кордель.





Вспомнить прошлое через танец и ритуал. Традиционный танец, пение хором, коллективные обряды – все это постепенно уходит в прошлое, но не забывается насовсем. В подобных церемониях скрыты радость совместного действия, цикличность жизни и ее постоянное обновление. Перформативная программа Бухарской биеннале предлагает почувствовать себя частью этих практик, воспроизводящих ритм сердцебиения города. В частности, вокально-танцевальное выступление группы женщин старшего поколения, известное как шир-шакар, приглашает праздновать общность людей вне зависимости от их возраста, а артисты Бухарской филармонии напоминают о важности выражения накопленных эмоций.

Присоединиться к ремесленным практикам. Напитанные солнцем и просторами виды Бухары веками вдохновляли художников на создание живописных полотен, да и в самом городском облике не меньше места для искусства. Чего только стоит эбру, традиционная техника рисования на воде с последующим переносом изображения на другую поверхность. Прогулявшись по древнему городу и, конечно, посмотрев экспонаты экспозиции, некоторым гостям наверняка захочется перевоплотиться в роль художника-ремесленника. Программа мастер-классов Бухарской биеннале на удивление обширна: в ней есть обучение акварельной живописи или технике эбру, создание украшений в виде фруктов, совместное приготовление кимчи и чаепитие под задушевные разговоры…

Множество "рецептов для разбитых сердец" объединяет суть: все эти действия наполнены созерцанием красоты, стремлением к гармонии и переживанию единства.

Бухарская биеннале современного искусства "Рецепты для разбитых сердец" продлится до 20 ноября 2025 года.

Подробности смотрите на сайте биеннале. Возрастные ограничения для отдельных мероприятий программы уточняйте у организаторов.