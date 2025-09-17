Творческие возможности сентября: стрит-арт маркет, резиденция в Перми и развитие своего проекта

Наступила осень, а с ней и новый режим существования: одеваться хочется теплей, а спать – больше, а еще иногда возникает желание перемен… Можно пойти учиться, отправиться путешествовать или просто поймать счастливую возможность. Тем более, что их вокруг немало: главное – понять, к чему лежит душа в данный момент.

Это осенью творческие деятели могут...

... объединиться и развивать свое дело.

Организатор НКО "Verklov. Дом" Прием заявок до 25 сентября 2025 года

Появившаяся в этом году некоммерческая организация "Verklov. Дом" определяет себя как Дом поддержки творческих людей. Поддерживает НКО многих: в частности, художников народных промыслов, хореографов, музыкантов, театралов, представителей издательского дела и просто любителей, готовых презентовать свою идею проекта. Последнее, пожалуй, самое важное: основатель НКО Алексей Верклов отмечает, что при рассмотрении заявок он главным образом оценивает стремление кандидата к развитию собственной инициативы.

Сейчас у "Verklov. Дома" открыто сразу несколько конкурсов: среди них – приглашение к сотрудничеству художественных самодеятельных коллективов. Важно, чтобы у самоорганизации – будь то объединение авторов, мастерская или DIY-галерея – был потенциал к долгосрочному развитию и функционированию. В свою очередь, НКО предлагает финансовую поддержку участника и консультации по продвижению его проекта в культурно-экономическом поле.

Возрастное ограничение: 18+

... принять участие в арт-маркете.