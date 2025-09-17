Творческие возможности сентября: стрит-арт маркет, резиденция в Перми и развитие своего проекта

Благодаря возможностям в сфере современного искусства осенняя хандра не грозит.
Наступила осень, а с ней и новый режим существования: одеваться хочется теплей, а спать – больше, а еще иногда возникает желание перемен… Можно пойти учиться, отправиться путешествовать или просто поймать счастливую возможность. Тем более, что их вокруг немало: главное – понять, к чему лежит душа в данный момент.
Это осенью творческие деятели могут...
... объединиться и развивать свое дело.
|Организатор
|НКО "Verklov. Дом"
|Прием заявок
|до 25 сентября 2025 года
Появившаяся в этом году некоммерческая организация "Verklov. Дом" определяет себя как Дом поддержки творческих людей. Поддерживает НКО многих: в частности, художников народных промыслов, хореографов, музыкантов, театралов, представителей издательского дела и просто любителей, готовых презентовать свою идею проекта. Последнее, пожалуй, самое важное: основатель НКО Алексей Верклов отмечает, что при рассмотрении заявок он главным образом оценивает стремление кандидата к развитию собственной инициативы.
Сейчас у "Verklov. Дома" открыто сразу несколько конкурсов: среди них – приглашение к сотрудничеству художественных самодеятельных коллективов. Важно, чтобы у самоорганизации – будь то объединение авторов, мастерская или DIY-галерея – был потенциал к долгосрочному развитию и функционированию. В свою очередь, НКО предлагает финансовую поддержку участника и консультации по продвижению его проекта в культурно-экономическом поле.
Возрастное ограничение: 18+
... принять участие в арт-маркете.
|Организатор
|Институция "Стрит-арт хранение"
|Прием заявок
|до 2 октября 2025 года
"Стрит-арт хранение" (САХ) – первая в России институция, ставящая перед собой целью коллекционирование и сохранение искусства "уличной волны". САХ периодически проводит выставки: не только в родном Севкабель Порте, где расположилась штаб-квартира институции, но и на других площадках Санкт-Петербурга, а также в Москве, Екатеринбурге, Туле и Красноярске.
До 17 ноября в креативном кластере "Октава" (Тула) продлится их выставка "Город. Среда. Код" (12+) под кураторством известного исследователя стрит-арта, художника Игоря Поносова.
Тем временем "Стрит-арт хранение" зовет авторов со всей страны принять участие в Маркете, который состоится в первые выходные ноября. Представить свои работы на двухдневной арт-ярмарке смогут художники:
- работающие в поле уличного искусства;
- не сотрудничающие с какой-либо галереей;
- имеющие статус самозанятого и готовые взять на себя расходы по транспортировке работы в Севкабель Порт.
Отобранные членами жюри арт-объекты будут презентованы на Маркете и в Лавке, фирменном магазине САХ. Как подчеркивают организаторы, задача проекта – предоставить художникам платформу для монетизации творчества и познакомить аудиторию с различными направлениями уличного искусства.
Возрастное ограничение: 18+
... сотрудничать с краеведческим музеем.
|Органих
|Фонд MaxArt
|Прием заявок
|до 13 октября 2025 года
Фонд MaxArt поддерживает деятелей современного российского искусства уже на протяжении 4 лет. Ведущий формат работы Фонда – организация арт-резиденций: первые из них проходили в Москве, позже локация плавно переместилась в Пермь. Принять участие в резиденции MaxArt могут художники – как индивидуально, так и коллективно – в возрасте от 21 года. Пребывание в резиденции подразумевает получение гранта и бюджета на производство работы.
Отличительная черта новой арт-резиденции MaxArt "Редкое явление" – сотрудничество с Пермским краеведческим музеем. Музей основан в конце XIX века, имеет 10 филиалов в Перми и в Пермском крае. Отобранные в результате конкурса художники получат доступ к музейной коллекции (а это более 600 тысяч археологических, этнографических и естественно-научных экспонатов) и смогут интерпретировать увиденное через линзу современного искусства. Кроме того, резиденты будут жить в особняке XIX века и пользоваться кураторской поддержкой на протяжении полутора месяцев работы. Увидеть результаты "Редкого явления" публика сможет на итоговом показе под названием "Открытые мастерские".
Возрастное ограничение: 21+
Подробности участия смотрите на сайтах проектов.