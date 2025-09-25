Николай II, девушки в кокошниках и пионеры с горнами: в Москве открылась ярмарка академического искусства

Инвестировать в современное искусство так же выгодно, как в золото – оба актива с годами в цене будут только расти. Именно поэтому коллекции живописи модных художников есть, например, у Филиппа Киркорова, Аниты Цой и других знаменитостей. А по обилию VIP-персон на вернисаже ярмарки академического искусства "Арт Россия. Классика. Новый взгляд" в Гостином дворе затмит иное светское событие.

Побывать тут – это не только узнать о трендах, но и при помощи опытного искусствоведа, галериста, эксперта подобрать себе что-то. Благо, что работы тут представлены на любой вкус – от выполненных в реалистичной манере портретов политиков до авангардизма.

Причем многие из них любой музей был бы счастлив видеть в своем собрании. Взять хотя бы полотна Ирика Мусина, чьи произведения есть в частных и корпоративных коллекциях России, Европы, Австралии, Канады и США. Его картина "Северное лето", написанная в 2010 году, давно стала мемом в Интернете, на нее сделано множество пародий. Вообще, каждое его полотно поражает не только динамикой, широтой и силой мазков, но и чувством сопричастности к персонажам. Художник часто живет в деревне Сосновый Мыс в Татарстане, где и черпает сюжеты, пишет натуру. И цена на его картины стартует от миллиона рублей.





Впрочем, для полотен, которые представлены на этой ярмарке в центре столицы, это недорого. Здесь есть картины даже по 4 миллиона рублей! Объясняет галерист Полина Аскери:

"Цена зависит от статуса художника. Например, если речь идет про одного из самых мощных российских авторов, всемирно известного художника Юлия Купера, который после ухода Зураба Церетели является "последним из могикан", последним из великих. Он дружил с Бродским, общался с Шагалом. Поэтому цены, которые тут указаны, даже слишком низкие для уровня Купера. Ведь, скажем, сегодня у нас в галерее выставлена работа всемирно известного художника Кван Йонг Чана, которая стоит 275 тысяч долларов (23 миллиона рублей по курсу. – Прим. ред.)".





Вообще, на почти сотне стендов можно выбрать живопись и скульптуру на любой вкус. Для ностальгирующих по СССР – пионеры с горнами, для патриотов – стенд фонда "Защитники Отечества" или Студия военных художников имени Грекова, для влюбленных в экзотику – стенд "Туркменистан – Россия. Под одним солнцем".





На портрет Петра Первого смотрит розовый страус, портрет Николая Второго соседствует с антикварным мебельным гарнитуром и бронзовой статуей Александра Пушкина. Но самый большой ажиотаж у посетителей вызвали прелестные фарфоровые женские головки в кокошниках – их продавали по цене от 15 до 300 тысяч рублей. Они как сегодняшний тренд на все русское ушли в первый же день работы ярмарки.