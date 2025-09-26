Ван Гог, фиолетовый, лиминальность: куда отправиться смотреть авангард осенью 2025

Решающее слово – за историей, а нам как зрителям остается сохранять любопытство, наблюдая за процессами здесь и сейчас. Ниже подборка выставок авангарда первой и второй "волны", а также вступающих с ним в диалог молодых российских художников. На этот раз путешествуем по регионам – Самара, Иваново, Нижний Новгород.

Выставка "Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда" (16+)

Третьяковская галерея в Самаре Открыто до 28 сентября

Выставку "Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда" (16+) в самарском филиале Третьяковской галереи можно без преувеличения назвать одним из культурных блокбастеров года. 52 произведения, представленные в экспозиции, приехали в Самару из крупнейших музейных собраний страны. Началось все 9 лет назад, когда Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина и Эрмитаж инициировали проект-турне по экспонированию наследия русского авангарда. За основу были взяты коллекции главных отечественных меценатов мира искусства, братьев Щукиных и Морозовых. В 2016–2022 гг. выставки проекта прошли в Москве, Санкт-Петербурге и в Париже, а затем эстафету подхватили другие музеи.





Русский авангард, как и любое значимое течение в искусстве, был весьма неоднородным явлением. В нем одновременно чувствовалось влияние западного модернизма и стремление художников отстоять национальный характер. Наконец, наиболее радикально настроенные авторы видели важной задачей изобрести собственный язык, способный также воздействовать на жизнь в обществе. В экспозиции многогранность художественных поисков авангарда представлена через диалог: с одной стороны, русских художников, таких как Петр Кончаловский, Роберт Фальк, Наталия Гончарова, с другой – их европейских "коллег", среди которых – Клод Моне, Ван Гог, Сезанн, Матисс и другие.

Выставка торжественно завершает свою работу в последние выходные сентября.





Фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда" (12+)

Иваново, городские площадки Открыто до 5 октября

Фестиваль "Первая фабрика авангарда" (12+) проходит в Иванове с 2018 года, объединяя разные художественные жанры под эгидой современной городской идентичности. В этом году фестиваль продлится с 25 сентября по 5 октября, в фокусе сезона – исследование промежуточных, "лиминальных" состояний. Воплощением лейтмотива проекта станут сразу две выставки "Лиминальные зоны" и "Колеса истории" художника Егора Кошелева. Кроме того, в программе заявлены творческие встречи, презентации книг, дискуссии, спектакли и даже автограф-сессии.





Как положено городскому фестивалю, "Первая фабрика авангарда" (12+) не ограничена высказываниями на одной площадке. В седьмом сезоне основными локациями фестиваля выступят атриум Серебряного города, арт-пространство ивановского ж/д вокзала, Музейно-выставочный центр на Советской улице и несколько важных для культурной карты Иванова художественных институций. Представлять публичную программу посетителям (например, читать лекции и проводить экскурсии) будут, в том числе, искусствоведы и кураторы из Москвы.





Выставка "Пурпурные рукава" (16+) из коллекции Наталии Грабарь

Нижний Новгород, ЦСИ "Терминал А" Открыто до 16 ноября

В фокусе новой выставки в нижегородском "Терминале А" – диалог двух (как минимум) поколений художников: представителей московского концептуализма и авторов молодого российского искусства. К первой категории можно отнести, например, Олега Целкова, Игоря Макаревича, Юрия Злотникова, а ко второй – Олю Кройтор и Родиона Китаева. Есть, впрочем, и те, кто посередине – застали период творческого бунта андеграунда, но жили в нем недолго, преимущественно в детстве. Переходную позицию занял, в частности, художник Павел Пепперштейн.





Работы из собрания Наталии Грабарь – в большинстве своем легко запоминаются: масштабом, дизайном, цветовым колоритом. Коллекционер считает, что именно эти произведения представляют собой будущее российской арт-сцены. Словно рефреном к многоцветию экспозиции выступает ее название – "Пурпурные рукава". По задумке куратора проекта Кристины Романовой, пурпурный, иначе лиловый цвет отсылает к удаленной от Земли галактике с фиолетовым свечением. И хотя по обложке книгу не судят, название выставки звучит уж слишком притягательно, чтобы пройти мимо, не заглянув в гости.

