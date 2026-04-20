В новом сезоне Московского международного кинофестиваля представлено около 200 фильмов

В разные годы приглашенными членами жюри ММКФ были такие известные режиссеры, как Люк Бессон (Франция), Анджей Вайда (Польша), Эмир Кустурица (Сербия), Ричард Гир (США) и многие другие. На протяжении последних 27 лет бессменным президентом ММКФ является Никита Михалков. Традиционно показы фестиваля проводятся в середине апреля.

В программу ММКФ’48 вошли следующие номинации: конкурс документального кино, конкурс короткометражного кино, конкурс "Русские премьеры", а также внеконкурсные и ретроспективные показы. В программе участвуют как полнометражные, так и короткометражные фильмы (не менее 52 минут в первом случае и не более 35 – во втором, соответственно). При этом важно, что производство всех картин, представленных в рамках номинаций, было завершено недавно, не раньше мая 2025 года – это являлось одним из условий отбора.





Фильмом открытия ММКФ в этом году стала военная драма "Ангелы Ладоги" Александра Котта – героический нарратив о том, как оставаться человеком и совершать подвиги ради ближнего в темные времена. Для закрытия сезона была выбрана комедийная драма немецкого режиссера Вольфганга Беккера под названием "Берлинский герой". В своей работе Беккер затрагивает тему "обнаружения" скелетов в шкафу прошлого публичных персон – весьма характерную для современного общества. Режиссер преимущественно исследует реакцию героя, в одночасье объявленного "звездой": от его желания заработать себе репутацию на волне хайпа до его же робких попыток сохранить отношения с близкими людьми впоследствии.





В основной номинации ММКФ’48 сосредоточены 13 новинок кинопроката – богатое жанровое разнообразие или "каждой твари по паре": философские драмы "Игра в гуся" (реж. Карла Бадильо, Мексика) и "Зимний свет" (реж. Чо Хен-Су, КНР), байопики о психологе Льве Выготском (реж. Антон Бильжо, Россия) и актрисе Анне Маньяни (реж. Моника Гуэрриторе, Италия), комедия "Корова" (реж. Кристина Пинтадо, Мигель Льоренс, Испания) и комедийное фэнтези "Покойся с миром" (Алессандро Д’Амбрози, Санта Де Сантис, Италия), а также некоторые другие.

Тем, для кого истории обычных людей звучат красноречивей любой фикции, стоит приглядеться к программе документального кино: в ней вы найдете честную рефлексию о буднях жителя китайской деревни от режиссера Сюйсуна Чжэна, "радикальный акт признания человечности" от хорошо известной российскому зрителю Валерии Гай Германики и захватывающий рассказ о дружбе режиссера и танцовщика – Виктории Клэй Мендосы и Ипполита Ликавьериса – по воле судьбы так и не закончивших совместный творческий проект. Впрочем, в фокусе "доку" может оказаться не только человек, но и институция ("Музей", реж. Марина Мария Мельник) и культурное событие ("Опера метисов", реж. Бруно Жорже).





Решение организаторов вынести работы российских кинорежиссеров в отдельную категорию сняло с повестки сразу два вопроса: конкуренции отечественного кинопроизводства с зарубежным и, как следствие, соотношения представленности обоих в программе конкурса. "Русские премьеры" на ММКФ’48 вышли необычные: среди них – музыкальная драма "Песни джиннов" Романа Михайлова, загадочная "Шурале" художницы и актрисы Алины Насибуллиной, непростая для восприятия "Хрупкость. Выдумщица" Ксении Зуевой и кинопортрет Якутии первой половины XIX века, картина "На краю света" Эдуарда Новикова.





Внеконкурсные программы фестиваля, скорее всего, заинтересуют любителей экспериментальных жанров ("Арт-кор"), прямых и смелых высказываний ("Свободная мысль") и серийных короткометражек, объединенных общей темой ("Шот-сеты"). В ретроспективах зрителей ожидают записи из архивов Госфильмофонда, "детища" 1960-х и отреставрированное кино в цветокоррекции.

Показы ММКФ’48 проходят с 16 по 23 апреля 2026 года на 12 столичных площадках. Среди них – кинотеатры сети "Москино", "Иллюзион", "Художественный", "Поклонка", "КАРО 11 Октябрь" и Третьяковская галерея.

