Премия "Эмми - 2025" прошла в Лос-Анджелесе: список победителей

Лос-Анджелес снова стал эпицентром роскоши и больших побед: в театре Peacock прошла 77-я церемония вручения премии "Эмми". Красные дорожки сияли дизайнерскими нарядами, а на сцене – имена, которые определяют лицо современной индустрии сериалов.





Главный триумф вечера – медицинская драма "Больница Питт", которая забрала награду за лучший драматический сериал. В этой же категории актер Ноа Уайли унес домой статуэтку как лучший актер, а Бритт Лоуэр ("Разделение") стала лучшей актрисой.





Второстепенные роли: Эрин Доэрти ("Переходный возраст") и Трэмелл Тиллман ("Разделение") были отмечены Американской телевизионной академией за свои сильные и эмоциональные образы.





Настоящий фурор произвел сериал "Киностудия", признанный лучшей комедией года. Его звезда Сет Роген получил премию за лучшую мужскую роль, а дуэт Сета с Эваном Голдбергом был награжден за режиссуру в комедии. Приз за лучшую женскую роль в комедийном сериале отдали блистательной Джин Смарт ("Хитрости"), а Ханна Айнбайндер дополнила победный список, получив статуэтку за роль второго плана.





Категория мини-сериалов в этот раз безоговорочно принадлежала проекту "Переходный возраст". Он стал лучшим в своем жанре, а актеры Стивен Грэм и Эрин Доэрти получили признание в ключевых номинациях. Еще один яркий акцент – Кристин Милиоти, которая блистала в "Пингвине" и была названа лучшей актрисой мини-сериала.





Не обошлось и без аплодисментов создателям: Адам Рэндолл ("Медленные лошади") получил лучшую режиссуру драматического сериала, а Дэн Гилрой ("Андор") — награду за сценарий. В комедийной категории победу за сценарий также забрал сериал "Киностудия".