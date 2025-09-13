Фестиваль обретенных фильмов в "ГЭС-2": страсти по Риветту, филиппинская Золушка и не только

Осень – удивительно кинематографичное время: спокойная красота пейзажей за окном зовет на неспешную прогулку с фотокамерой, а вечера, которые постепенно набирают в длительности (ведь темнеет раньше!), располагают к просмотру хорошего фильма. Впрочем, пока погода окончательно не испортилась, можно устроить себе киносмотр за пределами дома. Например, в Доме культуры "ГЭС-2" на Втором кинофестивале обретенных фильмов.





Почему обретенных? Как объясняли организаторы, в программу Второго сезона вошли кинокартины, которые долгое время были недоступны к просмотру, совершенно по разным причинам: одни попали под запрет цензуры, другие считались утерянными, третьи не хотели показывать их же создатели… Так или иначе, сегодня эти фильмы снова на экране – в том числе благодаря усилиям сотрудников синематек – архивистов, кураторов и т.д. За годы "отсутствия" работы обрели нечто важное – собственную, неповторимую историю – без которой уже сложно оценивать эти шедевры забытого кино.

В рамках фестиваля можно увидеть как классические, так и современные фильмы, а также присоединиться к их обсуждению в рамках публичной программы. Как обычно, выбор кино за вами, а помогут принять решение – несколько хайлайтов ниже.

Фильм "Достойная женщина" (18+)

Режиссер: Дрисса Туре

Страна: Буркина-Фасо





Дрисса Туре, молодой режиссер из Буркина-Фасо, подавал большие надежды в 1990-е годы: две из его первых кинокартин были даже показаны на Каннском фестивале. Однако вскоре следы Туре затерялись: в мире кино о нем никто больше не слышал. Правда открылась лишь несколько лет назад, в документальном фильме "Я, такси и кино" (18+), главный герой которого – собственно сам Туре – на глазах удивленного зрителя проходит путь от работы водителем до лавр кинорежиссуры, а затем снова уходит в тень – не найдя средств и возможностей продолжать заниматься кино.

Вероятно, съемки в картине об истории собственной жизни вдохновили Дрисса Туре все-таки вернуться в режиссерское кресло. Его свежий фильм "Достойная женщина" (2025) рисует ироничный образ современного африканского общества, застрявшего между желанием развиваться и сохранить традиции. Либерально воспитанная девушка по стечению обстоятельств выходит замуж за жреца, который ежедневно общается с духами и ходит на охоту за дичью. Одно можно сказать заранее: непросто в этом браке придется обоим… Африканский колорит и аутентичность национального художественного языка в фильме сохранены благодаря отсутствию европейского влияния (читай, финансирования).

Фильм "Безумная любовь" (18+)

Режиссер: Жак Риветт

Страна: Франция





Любимый режиссер философа Жиля Делеза, представитель французской "новой волны", Жак Риветт не баловал зрителя простыми ответами на сложные вопросы. Риветт в принципе вместо результата фокусировался на процессе, превращая свои картины в длительные рефлексии о жизни и о человеческих отношениях.

Главные герои фильма "Безумная любовь" (1984), семейная пара, изначально выступают сообща за одно дело (съемку спектакля), но внезапно разбегаются, как только одна из сторон начинает чувствовать дисбаланс в "творчестве" их союза. Любопытства к и без того интригующей истории добавляет тот факт, что негатив фильма сгорел во время пожара. До недавнего времени пленочные копии картины изредка транслировались в европейских кинотеатрах: качество хромало, но в цифровом переводе оно было еще хуже. Зато в 2023 году работа Риветта дождалась своей реставрации. Российский кинозритель увидит улучшенную версию "Безумной любви" впервые.

Фильм "Бона" (18+)

Режиссер: Лино Брокка

Страна: Филиппины





Привычная для европейской культуры история о том, как цветущая и пока что плохо разбирающаяся в жизни девушка влюбляется в незнакомца и готова сделать ради него что-угодно, только бы заслужить толику внимания "принца". Однако "Бона" была снята филиппинским режиссером, и было бы как минимум странно ожидать от картины предсказуемости, свойственной сюжету "Золушки". Как и хэппи-энда: помещая в центр внимания 18-летнюю девушку из семьи среднего достатка и восходящего актера сомнительных мелодрам, Лино Брокка явственно дает понять, что одностороннее чувство-фантом вряд ли способно сделать человека счастливым, а вот вплести хаос и в без того витиеватую жизнь – вполне.

Филиппинские кинокритики отмечают "Бону" как культовое кино, некоторые даже называют фильм частью национального ДНК. Это интересно при том, что широкой известности картина получить не успела: ее оригинальные негативы погибли при странных обстоятельствах. И тем не менее детищу Брокки повезло: копию фильма в подвале кинолаборатории как-то обнаружил профессор, исследующий историю кино. Остается надеяться, что "Бону", дебютировавшую на Каннском фестивале в 1980-х, вскоре ждет вторая жизнь.

