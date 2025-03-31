Умер скульптор-анималист Анатолий Патраков

1 апреля 2025 года Курганская область понесла утрату – не стало выдающегося скульптора Анатолия Ивановича Патракова. Художник оставил глубокий след в культурной жизни региона и России в целом. Он был известен как представитель жанра анималистической скульптуры – особого направления, в котором центральное место занимают образы животных, птиц и других представителей живой природы. Через пластические формы Патраков мастерски передавал тонкие ассоциации и метафоры, связывающие мир фауны с внутренним миром человека.

Основная часть его творческого наследия находится в коллекции Курганского областного художественного музея имени Травникова. Музейная экспозиция, в которой работы Патракова занимают важное место, десятилетиями привлекает внимание как взрослых, так и юных зрителей. Произведения художника отличаются выразительностью и пластической точностью, что стало возможным благодаря его профессиональному владению сложными технологиями металлообработки.

Творческий путь мастера начался после окончания Уральского училища прикладного искусства. С 1976 года он активно участвовал в выставочной деятельности на различных уровнях – от региональных до международных. А с 1993 года стал членом Союза художников России. За годы своей работы Патраков удостоился множества наград и дипломов, включая серебряную медаль региональной выставки "Урал".

Анатолий Иванович не только создавал произведения искусства, но и вкладывал в каждую скульптуру особое отношение к жизни, искреннюю любовь к природе и заботу о "братьях меньших". Эти человеческие качества ощущаются в каждой его работе.

Свою юбилейную выставку к 75-летию Патраков планировал провести в 2025 году, перенесенную с прошлого года. Теперь она состоится уже в память о нем – как дань уважения его таланту, мастерству и светлой личности. Творчество Анатолия Патракова продолжит жить, вдохновляя будущие поколения и напоминая о тонкой связи между человеком и природой.