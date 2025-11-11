Российский сериал "Аутсорс" признан лучшим на фестивале в Стокгольме

Сериал "Аутсорс" (18+) отметили на международной арене: проект стал победителем шведского фестиваля Stockholm City Film Festival, где ему присудили звание лучшего веб– и телесериала месяца.

Фестиваль, который организуют независимые режиссеры из Швеции, ежемесячно выбирает наиболее яркие и оригинальные картины со всего мира. В сентябре именно российская работа оказалась среди фаворитов жюри.

Автором проекта выступил Душан Глигоров. Сюжет сериала вдохновлен произведением Дениса Драгунского "Дочь военного пенсионера" и переносит зрителя в атмосферу 1990-х годов. Главный герой – человек, вынужденный работать на грани закона, исполняя смертные приговоры в период действия официального моратория.

В актерский состав вошли Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Мила Ершова и Данил Стеклов. Их игра, по мнению критиков, делает историю еще более напряженной и эмоциональной.

Между тем Иван Янковский снимается в другом проекте, который уже вышел за пределы России. Фильм "Битва моторов" о первом русском автомобиле сейчас снимают в Черногории. В распоряжении Клео.ру оказались эксклюзивные кадры со съемочной площадки.