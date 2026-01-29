Художник Григорий Орехов заявил об отсутствии в Москве современной городской скульптуры

В Музее Москвы завершился открытый городской фестиваль "Архитектура для людей", в рамках которого художники, архитекторы и дизайнеры предлагали собственные версии пространств для эмоциональной перезагрузки жителей мегаполиса. Одной из самых обсуждаемых инсталляций стала работа Григория Орехова "Войти в свет" – архитектурно-художественная конструкция из воздуха, белых подушек и песка.





В беседе с Клео.ру Орехов отметил, что, несмотря на масштаб и визуальную насыщенность Москвы, подлинной современной скульптуры в Москве фактически не существует.

"Наша традиция, что все памятники – это монументы, посвященные деятелям или событиям. Из современных, пожалуй, была "Большая глина" Урса Фишера, но ее уже демонтировали, перенесли. Мне лично крайне не хватает современной скульптуры в городе, в которой был бы месседж – основной двигатель творчества", – высказался художник в интервью.

Свои проекты Григорий Орехов рассматривает как личное высказывание, рождающееся интуитивно и уже затем находящее зрителя и контекст. Именно такой подход, считает он, способен вернуть городской скульптуре актуальность и превратить ее из формального объекта в точку внутреннего диалога для горожан.