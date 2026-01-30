Представлен постер драмы "Мой друг" с Анатолием Васильевым, Раисой Рязановой и Диной Корзун

Кинопрокатная компания "Ракета Релизинг" показала официальный постер художественного фильма "Мой друг", который появится в российских кинотеатрах 26 февраля. Драма уже успела привлечь внимание профессионального сообщества за рубежом и была отмечена сразу на нескольких международных фестивалях.





В основе картины – личная история, рассказанная через воспоминания. Современное повествование начинается с находки: внучка пожилого литератора обнаруживает рукопись, хранящую тайну его детства. Эти записи возвращают зрителя в прошлое, где зарождается крепкая дружба двух мальчиков, чьи судьбы с самого начала складываются неравно.





Один из героев не может ходить, и именно фантазия становится для него способом преодолеть страх и боль. Его друг создает вымышленный мир, населенный сказочными существами, – игру, в которой воображаемые опасности помогают справиться с реальными трудностями. Со временем эта детская выдумка превращается в опору, способную защитить от жесткости окружающего мира.







Спустя годы пережитое в детстве заставляет по-новому взглянуть на прошлое и понять, где заканчивается вымысел и начинается правда, а также кому на самом деле принадлежит рассказанная история.





В фильме снялись Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Дмитрий Куличков, Дина Корзун, Кирилл Гребенщиков. Главные роли исполнили Елисей Чучилин и Климентий Кривоносенко. В актерском составе также задействованы Ольга Будина, Инна Гомес, Владимир Левченко и другие артисты. Режиссером и сценаристом проекта выступил Александр Сухарев.





Картина была удостоена главных призов на фестивалях детского и подросткового кино в США и Италии, получила специальную награду жюри в Канаде, а также стала победителем первого Донецкого международного кинофестиваля. Российская премьера фильма состоится 26 февраля.