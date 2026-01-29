ЦТИ "Фабрика" – 21 год: как арт-кластер стал важной точкой для российского современного искусства

Открытие специального проекта Первой Московской биеннале современного искусства – с января 2005 года официально начинается история ЦТИ "Фабрика". Ежегодно пополняя свою творческую биографию десятком новых художественных и социальных проектов, "Фабрика" стала хабом для международной программы "Художник в резиденции" (2008) и проекта "Фабричные мастерские" (2014). Кроме того, на территории ЦТИ работает музей "Войти разрешить" (12+), посвященный идентичности Бауманского района. Бессменный директор ЦТИ "Фабрика" – Ася Филиппова.

В день рождения ЦТИ, его гости смогут увидеть открытие сразу двух выставок – "Без точки опоры" (16+) Юлии Резниковой и Натальи Кондратьевой и "Неистовый конец" (16+): последняя – коллективное высказывание "фабричных" резидентов разных лет. Параллельно вернисажам, в галерее "Бомба" и в NoNameForNow пройдет торжественное закрытие проектов. 31 января, в субботу, зрителей ждет медиация по всем пространствам "Фабрики", будут открыты для посещения мастерские художников Мити Гранкова, Оли Махно и Вики Малки.

ЦТИ "Фабрика" всегда стремилась поддерживать начинающих деятелей искусства, определять суть художественных процессов, происходящих в России, сравнивая их с международным контекстом. К сожалению, дальнейшая работа ЦТИ сейчас находится под вопросом. Посетив кластер в Переведеновском переулке в последний день января, вы сможете увидеть настоящее Центра, а в избранных проектах (2021–2026) ниже мы вспоминаем его "вчера" – идеи, ракурсы и жесты, в которых отразилась творческая самобытность "Фабрики".





2021

Выставка "Теле-трамплин: от детского телевидения к современному искусству и литературе" (6+)

Оригинальное высказывание шведских художников и писателей о том, как популярные медийные продукты второй половины XX века повлияли на современные процессы в искусстве. Кто из российских миллениалов не смотрел в детстве передачу "Улица Сезам" (0+) по телевизору? В то время у шведов были свои кумиры: например, многосерийный фильм "Девочки бунтуют" в конце 1970-х и мультфильм "Потерянный в блинчике" (список можно продолжать отдельно для каждой страны). О том, как работают память, миф, визуальная культура и межпоколенческая коммуникация, на примерах детских бестселлеров исследовали 12 шведских авторов. Кураторами проекта выступили Андйеас Эйикссон и Мария Линд.





2022

Фестиваль видео-арта "Сейчас & Потом" (18+)

Одиннадцатый сезон международного фестиваля видео-арта "Сейчас & Потом" (18+) состоялся под кураторством Марины Фоменко в 2022 году. 30 художников из разных уголков мира, от Австралии до США, представили свое видение настоящего и будущего в ЦТИ. Дав волю собственной фантазии, участники "Сейчас & Потом" нарисовали портрет возможного (анти)утопического мира – в котором пост-человек обладает мультизадачностью, птицы передают сообщения в космос, а музыка, поэзия и живопись борются с вирусом зла. По задумке куратора проекта, развитое художественное воображение помогает делать мир лучше, интересней и добрей.





2023

Выставка "Бауманские узоры" (12+)

Выставка стала кульминацией топографического исследования Бауманского района независимой арт-группой в 2022–2023 гг. Изучение "ткани района" – с точки зрения процессов производства и потребления одежды – в проекте сочетается с вниманием к вопросам глобального и локального, советского и постсоветского и других социокультурных дихотомий. Евгения Абрамова, Марина Сазоненко и Яна Кулишова представили образ "Бауманки" через карты, детские игры, прогулочные маршруты, истории прохожих и легенды. Получилось многогранно, местами противоречиво – и весьма увлекательно.





2024

Выставка "Орловский авангард" (12+)

Сцена современного искусства в городе Орел долгое время существовала в тени – не из-за отсутствия художников, интересующихся актуальными практиками, а из-за отсутствия необходимой инфраструктуры: арт-пространств, фондов, коллекционеров. Pop-up музей "НеГалерея" (0+), открывшийся в городе в 2023 году, помог орловскому андеграунду "вылезти из-под подполья", а еще – организовать прекрасную выставку-"биографию" в Москве. В пространстве экспозиции в ЦТИ "Фабрика" были представлены не только работы местных авангардистов, но и само исследование развития художественной самоорганизации в Орле.





2025–2026

Выставка "Зима, весна, лето, осень и снова зима" (12+)

Персональная выставка "Зима, весна, лето, осень и снова зима" (12+) Татьяны Ергуновой – рефлексия о цикличности природных изменений и о нелинейном характере времени. Аналоговая фотография Ергуновой обнажает те удивительные моменты в жизни, когда небо в сентябре становится по-зимнему белым, а цвет травы в конце осени навевает весеннее предчувствие. Природа не живет по календарю – она не спешит, не опаздывает, но всегда таит в себе загадку – об этом полное поэтической точности высказывание медиа-художницы.

Подробности проектов смотрите на сайте ЦТИ "Фабрика". Вход на территорию ЦТИ свободный.