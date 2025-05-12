"Терпсихора в кроссовках. Танец постмодерн" Салли Бейнс: о том, как танец стал современным

Когда автор книги, которой посвящена эта статья, работала над первым изданием в середине 1970-х годов, понятие "постмодерн" едва ли применялось к танцу – даже в США, обыкновенно возглавляющих авангардные процессы в искусстве. Не только историк и критик танца, но и активная участница перформативных практик, Салли Бейнс сумела "диагностировать" постмодерн в меняющемся языке американских хореографов – и посвятила этому целое исследование. "Терпсихора в кроссовках" (18+) представляет собой сборник наблюдений о современном танце периода 1960-х–1980-х гг. В России книга появилась под эгидой издательской программы Музея современного искусства "Гараж" и Artguide Editions в 2018 году.

Выход в свет книги на книжный рынок США произошел в 1980-м и 1987-м годах, под первой и второй редакцией соответственно. По признанию автора, несколько лет перерыва между публикациями сопровождались неизбежными переменами не только в объективных условиях существования танца, но и в ее личном восприятии искусства: начиная с заголовка книги (изначально Бейнс утверждала, что слово "кроссовки" в названии не несет символического значения) и заканчивая ее отношением к таким явлениям, как Театр танца Джадсона. Безусловно важные для самой Салли Бейнс, выше описанные нюансы вряд ли покажутся значительными для читателя, знакомящегося с книгой полвека спустя. Ценность работы обнаруживается в другом: в свежести авторского внимания к танцевальному процессу (в Америке – и постепенно во всем мире), переживающему расцвет в самый что ни на есть постмодернистский период.

Хронология "Терпсихоры" проста: в небольшом введении об истоках танца постмодерн, Салли Бейнс рассуждает о периодизации его развития, отмечая, например, что 1960-е годы сулили прорыв для американской сцены современного танца, в 1970-е – танец постмодерн приобретает аналитический характер, а в следующем десятилетии происходит некоторое возвращение к чувственно-энергетическому содержанию танца.

Далее Бейнс оставляет хронологический принцип повествования и обращается к персоналиям: ярким танцовщикам и хореографам, без которых американский танец постмодерн не сложился бы в узнаваемой сегодня форме. Автор книги выбирает для анализа творчество 10 хореографов и одной танцевальной группы, которые, по ее мнению, "представляют почти все теоретические и практические позиции в танце постмодерн". В их ряду Симон Форти, Ивонн Райнер, Стив Пэкстон, Триша Браун, Дэвид Гордон, Дебора Хэй, Люсинда Чайлдс, Мередит Монк, Кеннет Кинг, Дуглас Данн и группа Grand Union. Салли Бейнс обстоятельно объясняет причины своего выбора: при рассмотрении кандидатов, она уделяла одинаковое внимание продолжительности их танцевального опыта и приверженности направлению танца постмодерн, то есть готовности экспериментировать с движением.

На страницах "Терпсихоры" Бейнс не просто делится биографическими подробностями из жизни героев, а сплавляет на вид случайные факты в концепции, обозначая связи, которые в конечном итоге повлияли на практики хореографов, их подход к современному танцу. В частности, читатель получает возможность отследить, как природное любопытство Триши Браун переросло в любовь к работе с импровизацией на сцене; спиритуальность, если не сказать, религиозность, Деборы Хэй отразилась на ее постановках кругового танца, а крайне постмодернистское мироощущение Кеннета Кинга подпитывало его экспрессивное, междисциплинарное творчество.

В главах, посвященных хореографам, автор делает отсылки ко многим известным фигурам американского танцевального сообщества, однако между собой именные разделы не связаны: они словно портреты, украшающие страницы книги (и, заодно, истории современного танца), каждый – на своем месте. Таким образом, "Терпсихора в кроссовках" не стремится полностью охватить хореографические реалии того периода – скорей, предлагает глубокий и полный любования взгляд очевидца на годы, важные для становления танца постмодерн.

И хотя длинные, обстоятельные описания перформансов (например, трехстраничный инструктаж Стива Пэкстона для производства "Удовлетворительного любовника") могут утомить не привыкших чересчур теоретизировать танец, без наблюдательной точности Салли Бейнс книга бы не получилась. Изобилующая авторскими определениями и попытками нащупать структуру в динамических процессах, "Терпсихора в кроссовках" способствует не только качественному анализу тенденций, породивших революцию в мире танца, но и более общему видению реформ в искусстве второй половины XX века.

Книга рекомендована к чтению лицам старше 18 лет.