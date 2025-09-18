Стефани Майер напишет продолжение саги "Сумерки"

Писательница Стефани Майер официально подтвердила, что культовая история о Белле Свон и Эдварде Каллене не закончена. Автор бестселлеров готовит сразу два новых романа о самой обсуждаемой вампирской любви XXI века.

Ровно двадцать лет назад первая книга "Сумерки" превратила роман подростков в глобальный феномен. Следом появились фильмы с Кристен Стюарт, Робертом Паттинсоном и Тейлором Лотнером, а в прокате сага собрала 3,3 миллиарда долларов. Финал франшизы вышел в 2012 году, оставив фанатов в надежде на продолжение.





За эти годы жизнь актеров, исполнивших главные роли, изменилась кардинально. Кристен Стюарт – уже не девочка из школьной мелодрамы, а режиссер, актриса артхаусного кино и муза Chanel. Недавно она представила свой дебютный фильм "Хронология воды".

Роберт Паттинсон стал иконой Голливуда: его приглашают лучшие режиссеры, а скоро он снова появится в образе Бэтмена. В прошлом году у актера родилась дочь от певицы Сьюки Уотерхаус.





Тейлор Лотнер выбрал более спокойный путь: женился на блогерше Тейлор Доум и работает над комедийным сериалом, где играет самого себя.

Несмотря на критику в адрес сюжета и бесконечные мемы, "Сумерки" давно переросли формат подростковой книги и стали частью массовой культуры. И теперь у фанатов появился шанс снова вернуться в мир, где любовь сильнее смерти.